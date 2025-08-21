Negyven éve: alkotmánynapot ünnepelt az ország

A Fejér Megyei Hírlap 1985. augusztus 21-i lapszámában több Fejér megyei helyszínről is hozott augusztus 20-i beszámolót: Martonvásáron például a Magyar Tudományos Akadémia Mezőgazdasági Kutatóintézete adott otthont a megyei ünnepségnek. A tudósító szerint „ideális helyszín ez az országalapító király, az új kenyér és az alkotmány előtt való tisztelgésre”, ahol a színpadon országos és nemzetközi hírű művészek léptek fel. Bicskén a Kék Csillag Étteremben rendeztek munkás-paraszt találkozót, ahol az ünnepi beszédben a történelmi hagyományok mellett a szocialista fejlődést hangsúlyozták. Az új kenyeret „nemzetiszínű szalaggal átkötve” adták át a közösségnek, miközben kitüntetéseket is kiosztottak a település fejlődéséért dolgozó aktivistáknak.

Kisapostagon a Dunaújvárosi Papírgyár szabadidőparkjában közel tízezer ember gyűlt össze, a környékbeli üzemek és termelőszövetkezetek dolgozóival együtt. A beszámoló szerint „az államalapítás, államiság és az alkotmány ünnepét méltatták”, majd a Baracsi Béke Termelőszövetkezet tagjai vitték be az új kenyeret, amelyet szimbolikusan a gyár egyik kitüntetett dolgozójának nyújtottak át. Sárbogárdon az ifjúsági parkban tartották az ünnepséget, ahol az elhangzott beszéd „történeti áttekintést adott augusztus 20-ról, és méltatta a körzet dolgozóinak munkáját”. Az új kenyeret a közös gazdaság képviselői vitték a színpadra, majd több vállalatnak ünnepélyesen átadták. Az akkori tudósítások visszatérő fordulatai jól érzékeltetik a korszak hangulatát: „Az ünnep alkalom arra, hogy kifejezzük hűségünket alkotmányunkhoz”, illetve: „az új kenyér a szocialista fejlődés gyümölcse, a béke és a jólét jelképe”.