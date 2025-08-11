augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

28°
+40
+22
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Napfogyatkozás

1 órája

Amikor a nappal sötétségbe borul: archív fotókon mutatjuk hogyan kémlelték az eget 30 éve

Címkék#napfogyatkozás#archív képek#múltidéző

Különleges, hátborzongató és földöntúli élmény az, amikor a nap egy rövid időre teljesen eltűnik az égboltról és sötétségbe borul a táj.

Déri Brenda
Amikor a nappal sötétségbe borul: archív fotókon mutatjuk hogyan kémlelték az eget 30 éve

Fotó: FMH-archív (Fehér Gábor)

Legutóbb 1999-ben fordult elő teljes napfogyatkozás, akkor augusztus 11. én a nap néhány percre teljesen eltűnt az égről. Legközelebb ilyen 2081-ben lesz, ám addig sem maradunk különleges égi jelenség nélkül. A 2026-os és a 2027-es év is tartogat látnivalót. 

napfogyatkozás
A napfogyatkozást nagy érdeklődéssel kísérték.
Fotó: FMH-archív

„2026 augusztus 12-én az Atlanti-óceán felett indul a teljes napfogyatkozás útvonala, érintve Izlandot, Spanyolország egyes részeit és a nyugati mediterrán térséget. Magyarországról nézve ugyan nem borul teljes sötétségbe az ég, de az ország legtöbb pontján a Nap 87–92%-át eltakarja majd a Hold – írja a a jövő évi napfogyatkozásról a koponyeg.hu.

2027. augusztus 2-án pedig jön a 21. század leghosszabb teljes napfogyatkozása, amely akár 6 perc 23 másodpercig is tarthat. Hazánkból ekkor 40-60%-os fedést láthatunk.

Amíg ezek a napfogyatkozások bekövetkeznek be kell érnünk a korábbival, fotógalériánkban mutatjuk hogyan kémlelték az eget az elmúlt 30 évben:

 

Az itt látható képek a Terkán Lajos Csillagvizsgálóban készültek.

Archív fotókon a napfogyatkozás megfigyelés a csillagvizsgálóban

Fotók: Nagy Norbert

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu