Amikor a nappal sötétségbe borul: archív fotókon mutatjuk hogyan kémlelték az eget 30 éve

Legutóbb 1999-ben fordult elő teljes napfogyatkozás, akkor augusztus 11. én a nap néhány percre teljesen eltűnt az égről. Legközelebb ilyen 2081-ben lesz, ám addig sem maradunk különleges égi jelenség nélkül. A 2026-os és a 2027-es év is tartogat látnivalót.

A napfogyatkozást nagy érdeklődéssel kísérték.

Fotó: FMH-archív

„2026 augusztus 12-én az Atlanti-óceán felett indul a teljes napfogyatkozás útvonala, érintve Izlandot, Spanyolország egyes részeit és a nyugati mediterrán térséget. Magyarországról nézve ugyan nem borul teljes sötétségbe az ég, de az ország legtöbb pontján a Nap 87–92%-át eltakarja majd a Hold – írja a a jövő évi napfogyatkozásról a koponyeg.hu.

2027. augusztus 2-án pedig jön a 21. század leghosszabb teljes napfogyatkozása, amely akár 6 perc 23 másodpercig is tarthat. Hazánkból ekkor 40-60%-os fedést láthatunk.

Amíg ezek a napfogyatkozások bekövetkeznek be kell érnünk a korábbival, fotógalériánkban mutatjuk hogyan kémlelték az eget az elmúlt 30 évben:

Az itt látható képek a Terkán Lajos Csillagvizsgálóban készültek.