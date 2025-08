Közös ünnep, közös élmény: jön a XX. Nagylóki Napok!

Huszadik alkalommal rendezik meg a Nagylóki Napokat, amely évről évre a település egyik legvártabb eseménye. A hétvégén zajló rendezvénysorozat idén is színes programokkal, közös élményekkel és jó hangulattal várja a helyieket és vendégeiket.

Nagylóki Napok Fotó: Az önkormányzat

Nagylóki Napok!

A szervezők külön figyelmet szentelnek a helyi értékek és közösségi emlékek bemutatásának: 25 éve költözött jelenlegi helyére a Nagylóki Csicsergő Óvoda-Bölcsőde és Konyha, ennek apropóján 20 darab játékos kvízkérdés segít feleleveníteni az intézmény történetét. A tudáspróba egyúttal közös emlékezésre is hívja a falu lakóit. A szombati nap gyerek- és családi programokkal indul: zumba, buborékfoci, terepsegway, kézműves foglalkozások, akadályverseny, habparty, csillámtetkó és hennafestés gondoskodik a felhőtlen szórakozásról. A főzőkedvűeket idén is lecsófőző verseny is várja majd, illetve hétvége során két napon át zenei programok szórakoztatják a közönséget a színpadon.