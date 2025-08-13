1 órája
Nagyboldogasszony napi kegyeleti szertartás Fehérváron
Legyen Nagyboldogasszony napja állami munkaszüneti ünnepnap! – áll a Fejér Szövetség és társzervezetei felhívásában. Ki más álljon az ősi, évezredes ünnepnap visszaállításának, azaz helyreállításának élére, ha nem Szent István ünnepnapját állami munkaszüneti ünnepnappá nyilvánító 1938. évi országgyűlés helyszínét biztosító királyi város, Székesfehérvár városa, lokálpatrióta közössége!
A szervezők Nagyboldogasszony napi kegyeleti szertartásra hívnak és várnak minden együtt érző honfitársukat augusztus 15-én, pénteken 17 órakor Székesfehérvárra, a hajdani koronázó templom Romkertjébe.
Amint a meghívóban szerepel: a kegyeleti zarándoklaton, amint azt az örök törvény, az Aranybulla 1. cikkelye is tartalmazza, az ország Nagyboldogasszony kegyeibe ajánlásának napján, Szent István eredeti törvénynapján és ünnepnapján, a király halálának 987. évfordulóján, a kenyérszentelés ősi napján az 1038. év Nagyboldogasszony napjára emlékeznek. Legyen Nagyboldogasszony napja állami munkaszüneti ünnepnap!
– Idézzük fel együtt Szent István ország-felajánlását elhunytának 987. évfordulóján, Nagyboldogasszony napján, Magyarország 1948-ig legnagyobb állami ünnepnapján, és helyezzük el a kegyelet fehér virágait a koronázó templomban eltemetett királyok és hercegek tiszteletére Szent István vélt szarkofágjánál és síremlékénél! – mondta el lapunknak Boór Ferenc, a Fejér Szövetség társelnöke.
A program:
Nagyboldogasszony napi fanfár Szent István királyért. 16.45 óra: Gyülekezés a Nemzeti Emlékhelyen, Szent István vélt szarkofágjánál. 17 óra: II. Endre király dekrétuma – Szent László legendáriuma – Humili prece. 17.20 óra: A hetvenhétszer megbocsátók imája – Miatyánk királyainkért – Esti Dal. 17.40 óra: Szent István király imája a Magyarok Istenéhez és a Magyarok Nagyasszonyához – Boldogasszony anyánk!