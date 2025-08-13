Nagyboldogasszony napi kegyeleti szertartás Fehérváron

A szervezők Nagyboldogasszony napi kegyeleti szertartásra hívnak és várnak minden együtt érző honfitársukat augusztus 15-én, pénteken 17 órakor Székesfehérvárra, a hajdani koronázó templom Romkertjébe.

Szent István lovasszobra Székesfehérváron. Az államalapító Szent István fekete svéd gránitlemezekkel burkolt lovasszobra Sidló Ferenc szobrászművész (1882–1954) alkotása. A Szent István téren álló alkotást 1938-ban állították az első magyar király halálának 900. évfordulója alkalmából

Forrás: Archív

Amint a meghívóban szerepel: a kegyeleti zarándoklaton, amint azt az örök törvény, az Aranybulla 1. cikkelye is tartalmazza, az ország Nagyboldogasszony kegyeibe ajánlásának napján, Szent István eredeti törvénynapján és ünnepnapján, a király halálának 987. évfordulóján, a kenyérszentelés ősi napján az 1038. év Nagyboldogasszony napjára emlékeznek. Legyen Nagyboldogasszony napja állami munkaszüneti ünnepnap!

– Idézzük fel együtt Szent István ország-felajánlását elhunytának 987. évfordulóján, Nagyboldogasszony napján, Magyarország 1948-ig legnagyobb állami ünnepnapján, és helyezzük el a kegyelet fehér virágait a koronázó templomban eltemetett királyok és hercegek tiszteletére Szent István vélt szarkofágjánál és síremlékénél! – mondta el lapunknak Boór Ferenc, a Fejér Szövetség társelnöke.

A program:

Nagyboldogasszony napi fanfár Szent István királyért. 16.45 óra: Gyülekezés a Nemzeti Emlékhelyen, Szent István vélt szarkofágjánál. 17 óra: II. Endre király dekrétuma – Szent László legendáriuma – Humili prece. 17.20 óra: A hetvenhétszer megbocsátók imája – Miatyánk királyainkért – Esti Dal. 17.40 óra: Szent István király imája a Magyarok Istenéhez és a Magyarok Nagyasszonyához – Boldogasszony anyánk!