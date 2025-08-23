35 perce
Múzeumi programok Székesfehérváron és Balinkán
Tárlatvezetés a Csók képtárban – Bogozzuk ki együtt! – Ingyenes gitárest a múzeum udvarán – Herbarius program: Érik a som… – A Szent István Király Múzeum programjaiból csemegéztünk.
Indítsa a hetet a múzeumban!
Indítsa a hetet augusztus 25-én, hétfőn 17 órakor a múzeumban! Tárlatvezetés Székesfehérváron, a Csók István Képtárban (Bartók Béla tér 1.) Izinger Katalin kurátorral az Egy múzeum tekintete című, a Szent István Király Múzeum első 150 évét bemutató kiállításban.
A tárlatvezetések a kiállításra megváltott érvényes jeggyel vehetők igénybe. A tárlatvezetés időtartama körülbelül 90 perc. A kiállítóterek korlátozott befogadóképessége miatt előzetes regisztráció szükséges legkésőbb a tárlatvezetés napján 12 óráig ([email protected]).
Bogozzuk ki együtt!
Bogozzuk ki együtt! Szabóné Szűts Angéla művészetterapeuta alkotással egybekötött, művészetterápiás elemekkel átszőtt önismereti foglalkozást tart felnőtteknek augusztus 27-én, szerdán 14 és 17 óra között Hager Ritta Via Lucis – Belső fény című kiállításában. Helyszín: Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpont (Székesfehérvár, Várkörút 32.).
Feladatok vagy vágyak? Kötelesség vagy választás? Megfelelés vagy belső késztetés? Mi vezet? Merre megy az utam? Bogozzuk ki együtt az összekuszálódott szálakat Hager Ritta textiltervező iparművész alkotásainak segítségével.
A programon való részvételhez előzetes regisztráció szükséges a [email protected] email címen. A foglalkozáson való részvétel a kiállításra megváltott érvényes jeggyel vehető igénybe.
Ingyenes gitárest a múzeum udvarán
No Wave X SZIKM – gitárest augusztus 30-án, szombaton a Szent István Király Múzeum Országzászló téri kiállítóhelyének udvarán. Kapunyitás 17 órakor, kezdés 19 órakor. A belépés díjtalan.
A szóló gitárjáték mindig különleges alkalom az előadó és a hallgató számára is. A gitárjátékot ilyenkor semmi nem fedi el, ami kihívásokkal teli feladat a zenészeknek. A közönségnek pedig lehetőség arra, hogy csak a gitárra figyeljen – és arra a szinte végtelen számú lehetőségre, ami ebben a hangszerben rejlik.
Fellépők: Demény Gergely, Möntör Máté, Rodek Balázs.
Demény Gergely a percussive fingerstyle-gitározás egyedi hazai képviselője. Gitárjátéka magában foglal olyan különleges technikákat is, amelyek lehetővé teszik számára, hogy egyszerre játsszon és doboljon a gitáron. Zenéjére mégis inkább az egyszerű, letisztult, érzékeny dallamok jellemzőek, ugyanakkor a kirobbanó dinamikusság is jelen van előadásában.
Möntör Máté jazzgitár előadóművész, pedagógus, a magyar jazzélet jeles képviselője. Zenei megszólalását egyaránt inspirálja a modern jazz, a klasszikus zene, valamint a blues. 2014 óta kortárs-zenei előadások, mainstream jazzkoncertek, színházi és popzenei produkciók aktív résztvevője.
Rodek Balázs jazzgitáros a Kodolányi János Egyetem Modern Zenei tanszékén diplomázott Birta Miklósnál és Gyárfás Istvánnál. Ezt követően New Yorkban olyan elismert jazzgitárosoktól tanult, mint Jonathan Kresiberg és Peter Mazza. Saját számai mellett pop- és kortárs szerzeményeket, valamint az amerikai jazzstandard-irodalom kevésbé ismert darabjait játssza.
Herbarius program: Érik a som
Herbarius program. Érik a som. Gyógynövénygyűjtő túra Balinkán augusztus 31-én, vasárnap 9.30 órától. Túravezető: Lencsés Rita gyógynövényszakértő.
Végre érik a som. A gyógynövénygyűjtők nagyon várták már ezt a pillanatot. Ez a különleges erdei termés rengeteg C-vitamint tartalmaz, finom szörp, lekvár készülhet belőle. A som mellett még bodzabogyót is gyűjtenek. A bodza szintén gazdag vitaminban, ásványi anyagban, immunerősítő lekvár, szörp készülhet belőle. A gyümölcsökön kívül a résztvevők az útjukba eső gyógynövényekből is szednek majd.
Megközelítés egyénileg autóval, vagy a székesfehérvári buszpályaudvar 15-ös kocsiállásáról 8.40-kor induló járattal. A találkozó 9.30-kor lesz a Bodajk, Ifjúsági tábor elnevezésű buszmegállónál.
A túrára érdemes vinni kosarat, vászon táskát, papírzacskót, kisvödröt vagy dobozt a gyümölcsöknek, vágó szerszámot, valamint a kóstoláshoz poharat. A túrázók ne feledkezzenek el a napvédő felszerelésről sem. A túra kb. 13 óráig tart majd.
A tervezhetőség érdekében előzetes bejelentkezés szükséges, e-mailben vagy telefonon: [email protected], 06-70-338-6173; [email protected], 06-30-296-6480. A program időjárásfüggő, célszerű a túra előtt mindig tájékozódni a megadott elérhetőségeken.