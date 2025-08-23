Múzeumi programok Székesfehérváron és Balinkán

Indítsa a hetet a múzeumban!

Indítsa a hetet augusztus 25-én, hétfőn 17 órakor a múzeumban! Tárlatvezetés Székesfehérváron, a Csók István Képtárban (Bartók Béla tér 1.) Izinger Katalin kurátorral az Egy múzeum tekintete című, a Szent István Király Múzeum első 150 évét bemutató kiállításban.

A tárlatvezetések a kiállításra megváltott érvényes jeggyel vehetők igénybe. A tárlatvezetés időtartama körülbelül 90 perc. A kiállítóterek korlátozott befogadóképessége miatt előzetes regisztráció szükséges legkésőbb a tárlatvezetés napján 12 óráig ([email protected]).

Bogozzuk ki együtt!

Bogozzuk ki együtt! Szabóné Szűts Angéla művészetterapeuta alkotással egybekötött, művészetterápiás elemekkel átszőtt önismereti foglalkozást tart felnőtteknek augusztus 27-én, szerdán 14 és 17 óra között Hager Ritta Via Lucis – Belső fény című kiállításában. Helyszín: Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpont (Székesfehérvár, Várkörút 32.).

Feladatok vagy vágyak? Kötelesség vagy választás? Megfelelés vagy belső késztetés? Mi vezet? Merre megy az utam? Bogozzuk ki együtt az összekuszálódott szálakat Hager Ritta textiltervező iparművész alkotásainak segítségével.

A programon való részvételhez előzetes regisztráció szükséges a [email protected] email címen. A foglalkozáson való részvétel a kiállításra megváltott érvényes jeggyel vehető igénybe.

Demény Gergely a percussive fingerstyle-gitározás egyedi hazai képviselője

Fotó: Admin / Forrás: Szimpla Kert

Ingyenes gitárest a múzeum udvarán

No Wave X SZIKM – gitárest augusztus 30-án, szombaton a Szent István Király Múzeum Országzászló téri kiállítóhelyének udvarán. Kapunyitás 17 órakor, kezdés 19 órakor. A belépés díjtalan.

A szóló gitárjáték mindig különleges alkalom az előadó és a hallgató számára is. A gitárjátékot ilyenkor semmi nem fedi el, ami kihívásokkal teli feladat a zenészeknek. A közönségnek pedig lehetőség arra, hogy csak a gitárra figyeljen – és arra a szinte végtelen számú lehetőségre, ami ebben a hangszerben rejlik.

Fellépők: Demény Gergely, Möntör Máté, Rodek Balázs.

Demény Gergely a percussive fingerstyle-gitározás egyedi hazai képviselője. Gitárjátéka magában foglal olyan különleges technikákat is, amelyek lehetővé teszik számára, hogy egyszerre játsszon és doboljon a gitáron. Zenéjére mégis inkább az egyszerű, letisztult, érzékeny dallamok jellemzőek, ugyanakkor a kirobbanó dinamikusság is jelen van előadásában.