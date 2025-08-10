Múzeumi programok Székesfehérváron

Tárlatvezetés az intézménytörténeti kiállításban

Rendhagyó tárlatvezetés augusztus 11-én, hétfőn 16 órakor a múzeumban. Helyszín: Szent István Király Múzeum, Csók István Képtár (Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1.). A múzeum ajándéka a vármegyeszékhely közösségének:

Kurátori tárlatvezetés az Egy múzeum tekintete című intézménytörténeti kiállításban a Székesfehérvári Királyi Napok ideje alatt. További időpont: augusztus 18., hétfő 18 óra. A tárlatvezetések ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Jelentkezni a [email protected] e-mail címen van lehetőség, legkésőbb az adott tárlatvezetés napján 12 óráig.

Bogozzuk ki együtt!

Bogozzuk ki együtt! Szabóné Szűts Angéla művészetterapeuta alkotással egybekötött, művészetterápiás elemekkel átszőtt önismereti foglalkozást tart felnőtteknek augusztus 13-án, szerdán 14 és 17 óra között Hager Ritta Via Lucis – Belső fény című kiállításában. Helyszín: Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpont (Székesfehérvár, Várkörút 32.).

Feladatok vagy vágyak? Kötelesség vagy választás? Megfelelés vagy belső késztetés? Mi vezet? Merre megy az utam? Bogozzuk ki együtt az összekuszálódott szálakat Hager Ritta textiltervező iparművész alkotásainak segítségével.

A programon való részvételhez előzetes regisztráció szükséges a

[email protected] email címen. A foglalkozáson való részvétel a kiállításra megváltott érvényes jeggyel vehető igénybe.

Kiállítás-megnyitó: Grafit

Grafit – kiállítás-megnyitó augusztus 15-én, pénteken 18 órakor Székesfehérváron, a Pelikán Galériában (Kossuth Lajos utca 15.). A Székesfehérvári Művészek Társasága tagjainak ceruzarajz/grafikai tárlatát megnyitja: Czinki Ferenc író, a Szépírók Társaságának elnöke. A kiállítás megtekinthető szeptember 12-éig, keddtől péntekig 10 és 18 óra között. A belépés díjtalan. (Szent István Király Múzeum, Székesfehérvári Művészek Társasága.)

Lovagok napja Fehérváron

Lovagok napja – III. Szent István-torna. Időpont: augusztus 16., szombat 10 és 18 óra között. Helyszín: Székesfehérvár belvárosa, fő helyszín a Városház tér.