42 perce
Múzeumi programok Székesfehérváron
Tárlatvezetés az intézménytörténeti kiállításban – Bogozzuk ki együtt! – Kiállítás-megnyitó: Grafit – Lovagok napja Fehérváron – A hónap műtárgya – Szent István és városa a filatéliában… – A Szent István Király Múzeum programjaiból csemegéztünk.
A kardvívás művészete – Ars Ensis Lovagi Kör és Kardvívó Egyesület. Székesfehérvár, augusztus 16., szombat: Lovagok napja – III. Szent István-torna
Forrás: Ars Ensis
Tárlatvezetés az intézménytörténeti kiállításban
Rendhagyó tárlatvezetés augusztus 11-én, hétfőn 16 órakor a múzeumban. Helyszín: Szent István Király Múzeum, Csók István Képtár (Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1.). A múzeum ajándéka a vármegyeszékhely közösségének:
Kurátori tárlatvezetés az Egy múzeum tekintete című intézménytörténeti kiállításban a Székesfehérvári Királyi Napok ideje alatt. További időpont: augusztus 18., hétfő 18 óra. A tárlatvezetések ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Jelentkezni a [email protected] e-mail címen van lehetőség, legkésőbb az adott tárlatvezetés napján 12 óráig.
Bogozzuk ki együtt!
Bogozzuk ki együtt! Szabóné Szűts Angéla művészetterapeuta alkotással egybekötött, művészetterápiás elemekkel átszőtt önismereti foglalkozást tart felnőtteknek augusztus 13-án, szerdán 14 és 17 óra között Hager Ritta Via Lucis – Belső fény című kiállításában. Helyszín: Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpont (Székesfehérvár, Várkörút 32.).
Feladatok vagy vágyak? Kötelesség vagy választás? Megfelelés vagy belső késztetés? Mi vezet? Merre megy az utam? Bogozzuk ki együtt az összekuszálódott szálakat Hager Ritta textiltervező iparművész alkotásainak segítségével.
A programon való részvételhez előzetes regisztráció szükséges a
[email protected] email címen. A foglalkozáson való részvétel a kiállításra megváltott érvényes jeggyel vehető igénybe.
Kiállítás-megnyitó: Grafit
Grafit – kiállítás-megnyitó augusztus 15-én, pénteken 18 órakor Székesfehérváron, a Pelikán Galériában (Kossuth Lajos utca 15.). A Székesfehérvári Művészek Társasága tagjainak ceruzarajz/grafikai tárlatát megnyitja: Czinki Ferenc író, a Szépírók Társaságának elnöke. A kiállítás megtekinthető szeptember 12-éig, keddtől péntekig 10 és 18 óra között. A belépés díjtalan. (Szent István Király Múzeum, Székesfehérvári Művészek Társasága.)
Lovagok napja Fehérváron
Lovagok napja – III. Szent István-torna. Időpont: augusztus 16., szombat 10 és 18 óra között. Helyszín: Székesfehérvár belvárosa, fő helyszín a Városház tér.
Program: 10 óra: Ünnepélyes zászlófelvonás. 10.05–13 óra: Ars Ensis Lovagi Kör és Kardvívó Egyesület – A kardvívás művészete. Interaktív bemutatók és foglalkozások kicsiknek és nagyoknak. 12.45–13.30 óra: Székesfehérvár városrészeinek címerei. Bemutatja Szászi József, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság tagja (Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpont, Várkörút 32.). 13.30 óra: Lovagi felvonulás a Várkörúton óriásbábokkal. 13.40 Hódolat és lovagi eskü Szent István sírjánál (Középkori Romkert). 14–15.30 óra: Buhurt Pro Fight – vegyes fegyvernemi full kontakt bemutatók. 15.50–17.40 óra: III. Szent István-torna. 17.50 óra: Bajnokavatás. 18 óra: Ünnepélyes zászlólevonás.
További programok (a belépés díjtalan):
Városház tér: 10–18 óra: Középkori mesterségek utcája. Egy lovagi torna sem lehet teljes vásári forgatag nélkül. Muzsikusok, csepűrágók, kézművesek várják a látogatókat, hogy együtt idézzék fel a középkori hangulatot. Jöjjenek és „pórnépkedjenek” velünk!
Nemzeti Emlékhely – Középkori Romkert: 10–17 óra: KőFejtő. Fedezze fel a múlt titkait párkereső kártyajátékkal és logikai fejtörővel! Játékos kihívás gyerekeknek és felnőtteknek, mindazoknak, akiket érdekelnek a középkor titkai. Egész nap zenél a Keleti Szél – Ventus Eurus.
Múzeum, díszudvar: 21–22 óra: Apák és fiúk (középkori misztériumjáték).
(Szent István Király Múzeum, Rendház, díszudvar, Fő utca 6.) Bemutatja a Szent Imre Gimnázium Szignum Műhelye. Írta és rendezte: Matuz János. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött, jelentkezni a [email protected] címen lehet.
A hónap műtárgya: Székesfehérvár 1845-ös körpecsétje
A hónap műtárgya: Székesfehérvár 1845-ös körpecsétje. Időszaki kiállítás a Szent István Király Múzeum Rendházának fogadócsarnokában (Székesfehérvár, Fő utca 6.). A Szent István Király Múzeum Újkortörténeti gyűjteménye részét képezi egy nagyobb pecsétgyűjtemény, ennek kiemelkedő darabja Székesfehérvár első magyar nyelvű viasz körpecsétje. A kiállítás megtekinthető augusztus 31-éig, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között. A belépés díjtalan.
Szent István és városa a filatéliában
„Örvendezz királyi város!” – Szent István és városa a filatéliában. Időszaki kiállítás a Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpontban
(Székesfehérvár, Várkörút 32.).
Székesfehérvár Szent István városa, királyi és koronázó város, a király és városa neve pedig az évszázadok során egybeforrt. A Bélyegmúzeum a kiállítás anyagának összeállításával arra vállalkozott, hogy a művészi kisgrafikák által közvetített képi információkon keresztül közelítse meg az államalapítás, Szent István és családja történetét, valamint székesfehérvári kötődéseit, a koronázó
város magyar államalapításban és az első királyunkhoz köthető hagyományok kialakításában betöltött szerepét.
A kiállítás megtekinthető október 31-éig. A belépés díjtalan.