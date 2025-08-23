Kis híján tragédiába torkollott a kisfiú műtétje

Egy ötéves gyermek mandulaműtétje után súlyos szövődmény alakult ki: a műtéti seb felszakadt, és a kisfiú életveszélyes állapotba került. Az orvosok és ápolók másodpercek alatt reagáltak, azonnali beavatkozással, műtéttel és vérátömlesztéssel sikerült stabilizálni a kicsi állapotát.

Majdnem tragédiába a torkollott a műtét.

Az anya köszönetet mondott a műtétet végző szakembereknek

A megható történet a tatabányai Szent Borbála Kórházban játszódott, ahol az édesanya később szívből jövő köszönő üzenetben fejezte ki háláját a szakembereknek. A részletekről bővebben a kemma.hu számolt be.