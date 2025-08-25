Új épületkomplexum a vasútállomás közelében

Az épülő szálláshely Székesfehérváron, a Széchényi utca és az Új Váralja sor sarkán található. A tervek szerint két épületet húznak fel ide, amelyek mindegyike földszint plusz kétemeletes kialakítású lesz – tájékoztatott megkeresésünkre a munkásszálló épületeinek kivitelezését végző Portép Kft.

A munkásszálló két épülete egymás mellett helyezkedik majd el.

Így néz majd ki a munkásszálló

A vasútállomás szomszédságában épülő munkásszálló épületeinek közepén kap helyet a bejárat és a lépcsőház. Innen két irányban, az épület hossztengelyével párhuzamosan indul egy-egy középfolyosó, melyről a helyiségek nyílnak.

Az épületekben egy-egy, azonos kialakítású munkásszálló kerül kialakításra. Épületenként 80 fő elhelyezésére van lehetőség, 40-40 darab kétágyas szobában. Így összesen 160 férőhely biztosított. Két szobánként egy fürdőszoba kerül kialakításra, így 4 fő számára egy fürdő áll rendelkezésre. Szintenként konyha, étkező, közösségi helyiség, valamint a mosáshoz és vasaláshoz szükséges helyiségek is helyet kapnak az épületben. A földszinten és az első emeleten betegszoba és egy hozzá tartozó fürdőszoba is lesz. A földszinten emellett egy csomagtároló helyiség is helyet kap.

Az étkezést a lakóknak maguknak kell majd megoldaniuk, mint ahogy a ruhák mosását is saját maguk végzik majd, az erre a célra kialakított mosó-, szárító- és vasalóhelyiségekben. Az épület mellett parkoló is lesz majd.

A munkásszálló egyik épületének látványterve

Lakópark is épül

