augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

18°
+25
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Frissen Fejérből

19 perce

Új épületkomplexum a vasútállomás közelében

Címkék#Új Váralja sor#munkásszálló#épület#építkezés#projekt

Székesfehérváron, a Széchenyi utca és az Új Váralja sor sarkán kap helyet egy új, 160 férőhelyes munkásszálló. Megkerestük a kivitelezést végző céget, hogy megtudjuk, hogyan is néz majd ki az új munkásszálló, s milyen lehetőségeket kínál leendő lakói számára.

Munkatársunktól
Új épületkomplexum a vasútállomás közelében

Forrás: Portép Kft.

Az épülő szálláshely Székesfehérváron, a Széchényi utca és az Új Váralja sor sarkán található. A tervek szerint két épületet húznak fel ide, amelyek mindegyike földszint plusz kétemeletes kialakítású lesz – tájékoztatott megkeresésünkre a munkásszálló épületeinek kivitelezését végző Portép Kft.

Munkásszálló épül Fehérváron
A munkásszálló két épülete egymás mellett helyezkedik majd el.
Forrás: Portép Kft.

Így néz majd ki a munkásszálló

A vasútállomás szomszédságában épülő munkásszálló épületeinek közepén kap helyet a bejárat és a lépcsőház. Innen két irányban, az épület hossztengelyével párhuzamosan indul egy-egy középfolyosó, melyről a helyiségek nyílnak.

Az épületekben egy-egy, azonos kialakítású munkásszálló kerül kialakításra. Épületenként 80 fő elhelyezésére van lehetőség, 40-40 darab kétágyas szobában. Így összesen 160 férőhely biztosított. Két szobánként egy fürdőszoba kerül kialakításra, így 4 fő számára egy fürdő áll rendelkezésre. Szintenként konyha, étkező, közösségi helyiség, valamint a mosáshoz és vasaláshoz szükséges helyiségek is helyet kapnak az épületben. A földszinten és az első emeleten betegszoba és egy hozzá tartozó fürdőszoba is lesz. A földszinten emellett egy csomagtároló helyiség is helyet kap. 

Az étkezést a lakóknak maguknak kell majd megoldaniuk, mint ahogy a ruhák mosását is saját maguk végzik majd, az erre a célra kialakított mosó-, szárító- és vasalóhelyiségekben. Az épület mellett parkoló is lesz majd.

A munkásszálló egyik épületének látványterve
Forrás: Portép Kft.

Lakópark is épül

A munkásszálló kivitelezőjének, a Portép Kft.-nek több folyamatban lévő projektje is van, köztük a Jancsár közben épülő új lakópark, amely még el sem készült, de a lakások többsége már elkelt. A lakóparkról szóló cikkünket az alábbi linken olvashatják.

 

 

Frissen Fejérből

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu