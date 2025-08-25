19 perce
Új épületkomplexum a vasútállomás közelében
Székesfehérváron, a Széchenyi utca és az Új Váralja sor sarkán kap helyet egy új, 160 férőhelyes munkásszálló. Megkerestük a kivitelezést végző céget, hogy megtudjuk, hogyan is néz majd ki az új munkásszálló, s milyen lehetőségeket kínál leendő lakói számára.
Forrás: Portép Kft.
Az épülő szálláshely Székesfehérváron, a Széchényi utca és az Új Váralja sor sarkán található. A tervek szerint két épületet húznak fel ide, amelyek mindegyike földszint plusz kétemeletes kialakítású lesz – tájékoztatott megkeresésünkre a munkásszálló épületeinek kivitelezését végző Portép Kft.
Így néz majd ki a munkásszálló
A vasútállomás szomszédságában épülő munkásszálló épületeinek közepén kap helyet a bejárat és a lépcsőház. Innen két irányban, az épület hossztengelyével párhuzamosan indul egy-egy középfolyosó, melyről a helyiségek nyílnak.
Az épületekben egy-egy, azonos kialakítású munkásszálló kerül kialakításra. Épületenként 80 fő elhelyezésére van lehetőség, 40-40 darab kétágyas szobában. Így összesen 160 férőhely biztosított. Két szobánként egy fürdőszoba kerül kialakításra, így 4 fő számára egy fürdő áll rendelkezésre. Szintenként konyha, étkező, közösségi helyiség, valamint a mosáshoz és vasaláshoz szükséges helyiségek is helyet kapnak az épületben. A földszinten és az első emeleten betegszoba és egy hozzá tartozó fürdőszoba is lesz. A földszinten emellett egy csomagtároló helyiség is helyet kap.
Az étkezést a lakóknak maguknak kell majd megoldaniuk, mint ahogy a ruhák mosását is saját maguk végzik majd, az erre a célra kialakított mosó-, szárító- és vasalóhelyiségekben. Az épület mellett parkoló is lesz majd.
Lakópark is épül
A munkásszálló kivitelezőjének, a Portép Kft.-nek több folyamatban lévő projektje is van, köztük a Jancsár közben épülő új lakópark, amely még el sem készült, de a lakások többsége már elkelt. A lakóparkról szóló cikkünket az alábbi linken olvashatják.
