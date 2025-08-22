Félelemmel teli lesz az iskolakezdés Kárpátalján

– Térségünket első alkalommal érte ilyen jellegű rakétatámadás, amelynek során körülbelül hétezer négyzetméter alapterület égett le, a hírcsatornák értesülései szerint két rakéta csütörtöki becsapódása nyomán – nyilatkozta Nagy Csaba, a Kárpátaljai Baptista Alapítvány elnöke a Munkácson történtekről. – Az amerikai tulajdonú gyárban körülbelül 2600 ukrán, illetve magyar ember dolgozott három műszakban, a sebesültek mellett szerencsére halálos áldozatokról nem tudunk. A háború egyre közelebb és közelebb ér hozzánk, ez pedig egyre nagyobb félelmet kelt a lakosság körében. Márpedig maga a félelem is hatással van az emberek egészségi állapotára, látnivaló, milyen káros következményei vannak egy ilyen támadásnak. Az iskolakezdés időszakában a szülők és a gyerekek körében is növekszik a rettegés, amely már pánikhangulatra emlékeztet. Ennek a hatásait tapasztaljuk mi, segélymunkások is.

A munkácsi üzem elleni támadás félelemmel töltötte meg a szíveket Kárpátalján

Forrás: MTI

Munkács: Félelemmel teli lesz az iskolakezdés

A magyarországi Baptista Szeretetszolgálat és a Kárpátaljai Baptista Alapítvány rendkívüli energiákat mozgósított a háború kezdete óta, a szakemberek kisebb csoportokban mentálhigiénés segítségnyújtást is folytatnak, amit az eltelt hónapok során nagyon sokan igénybe vettek.

– Nem csak felnőtt, de gyermek csoportok is léteznek, működnek – folytatta Nagy Csaba. – A művészeti terápiás foglalkozásokon a gyerekek tankokat, fegyvereket, erőszakos cselekményeket rajzolnak, így próbálják feldolgozni a történteket. Célunk, hogy a háború minél kisebb hatással legyen az életükre. A Baptista Szeretetszolgálat a fegyveres konfliktus kitörése óta szinte napi szinten megérkezik hozzánk a segélyekkel, a Kárpátaljai Baptista Alapítvánnyal való közreműködésben végzik a humanitárius missziós munkát. Mivel a magyarok lakta régiók biztonságosnak bizonyultak, hiszen mindeddig nem történt támadás, nagyon sok kelet-ukrajnai menekült talált itt menedékre. Ezért nagyon jelentős a kárpátaljai lakosság és az itt menedékre talált ukránok szempontjából az itt végzett humanitárius munka. Látjuk, hogy a leginkább rászorultak esetében nagy szükség mutatkozik az élelmiszerosztásra, de fontos a mentálhigiénés és az egészségügyi segítségnyújtás is, amelynek során amerikai önkéntes orvosok és ápolók segítségét vesszük igénybe.