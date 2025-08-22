augusztus 22., péntek

A támadás mentálisan is súlyos károkat okozott

3 órája

Félelemmel teli lesz az iskolakezdés Kárpátalján

Tegnap orosz rakétatámadás érte Munkácsot, egy amerikai tulajdonban levő elektronikai üzemet ért találat, amelynek során a jelenlegi hírek szerint tizenöten megsérültek. Az anyagi kár és a sebesülések mellett komolyak a mentális következmények is: erről beszélt a FEOL-nak Munkácson egy segélymunkás.

Tihanyi Tamás
A rakétatámadás árnyékában kell megkezdeniük az iskolát a kárpátaljai magyar fiataloknak

Forrás: MTI

– Térségünket első alkalommal érte ilyen jellegű rakétatámadás, amelynek során körülbelül hétezer négyzetméter alapterület égett le, a hírcsatornák értesülései szerint két rakéta csütörtöki becsapódása nyomán – nyilatkozta Nagy Csaba, a Kárpátaljai Baptista Alapítvány elnöke a Munkácson történtekről. –  Az amerikai tulajdonú gyárban körülbelül 2600 ukrán, illetve magyar ember dolgozott három műszakban, a sebesültek mellett szerencsére halálos áldozatokról nem tudunk. A háború egyre közelebb és közelebb ér hozzánk, ez pedig egyre nagyobb félelmet kelt a lakosság körében. Márpedig maga a félelem is hatással van az emberek egészségi állapotára, látnivaló, milyen káros következményei vannak egy ilyen támadásnak. Az iskolakezdés időszakában a szülők és a gyerekek körében is növekszik a rettegés, amely már pánikhangulatra emlékeztet. Ennek a hatásait tapasztaljuk mi, segélymunkások is.

Munkács
A munkácsi üzem elleni támadás félelemmel töltötte meg a szíveket Kárpátalján 
Forrás: MTI

Munkács: Félelemmel teli lesz az iskolakezdés

A magyarországi Baptista Szeretetszolgálat és a Kárpátaljai Baptista Alapítvány rendkívüli energiákat mozgósított a háború kezdete óta, a szakemberek kisebb csoportokban mentálhigiénés segítségnyújtást is folytatnak, amit az eltelt hónapok során nagyon sokan igénybe vettek.

– Nem csak felnőtt, de gyermek csoportok is léteznek, működnek – folytatta Nagy Csaba. – A művészeti terápiás foglalkozásokon a gyerekek tankokat, fegyvereket, erőszakos cselekményeket rajzolnak, így próbálják feldolgozni a történteket. Célunk, hogy a háború minél kisebb hatással legyen az életükre. A Baptista Szeretetszolgálat a fegyveres konfliktus kitörése óta szinte napi szinten megérkezik hozzánk a segélyekkel, a Kárpátaljai Baptista Alapítvánnyal való közreműködésben végzik a humanitárius missziós munkát. Mivel a magyarok lakta régiók biztonságosnak bizonyultak, hiszen mindeddig nem történt támadás, nagyon sok kelet-ukrajnai menekült talált itt menedékre. Ezért nagyon jelentős a kárpátaljai lakosság és az itt menedékre talált ukránok szempontjából az itt végzett humanitárius munka. Látjuk, hogy a leginkább rászorultak esetében nagy szükség mutatkozik az élelmiszerosztásra, de fontos a mentálhigiénés és az egészségügyi segítségnyújtás is, amelynek során amerikai önkéntes orvosok és ápolók segítségét vesszük igénybe.    

A rakétatámadás árnyékában kell megkezdeniük az iskolát a kárpátaljai magyar fiataloknak 
Forrás:  MTI


Rövidesen Ohio államból érkezik Kárpátaljára egy újabb baptista orvoscsoport, ők a szülők és a pedagógusok bevonásával kimondottan magyar nyelvű iskolákban tanuló gyerekek felülvizsgálatát végzik majd el.

– Igyekszünk betölteni a szükségleteket. A háború kitörése óta nagyon sokan elmenekültek Kárpátaljáról Magyarországra, illetve más európai országba, sokan a frontvonalban harcolnak a magyarok közül, akikről időnként mi is kapunk szomorú híreket. De nagyon sokan itt maradtak. Most, hogy készülünk az iskolai orvosmisszióra, látjuk, hogy a háború ellenére még mindig rendkívül jelentős számú a gyerek. Az iskolarendszer úgy működik, hogy amikor elrendelik a légiriadót, természetesen azonnal megszakítják a tanítási órákat és a gyerekek az óvóhelyekre menekülnek, vagy ha például az óvodákban éppen csendes pihenő van, felébresztik a kicsiket. Mentálhigiénés szakembereink azt tapasztalják, hogy önmagában mentálisan ez is nagyon megterheli a gyerekeket és a felnőtteket. Ilyen kihívások mellett kénytelen élni a kárpátaljai magyarság, kénytelenek élni az ukránok és a belső menekültek.

Rendszeresen érkeznek amerikai orvoscsoportok Kárpátaljára 
Forrás:  BSZA

Nagy Csaba úgy vélekedett, az elmúlt napokban látták a kárpátaljaiak, hogy a világ vezető politikusai igyekeznek mindent megtenni a békéért. Ezért imádkoznak ők is Kárpátalján, miközben teszik, amit tenniük kell.

– De látjuk azt is, hogy több mint három és fél éve tart a háború és az emberi és anyagi veszteségek mellett ez óriási nyomást helyez az emberekre. A remény él, de minden nap szembe kell néznünk a nehézségekkel. Egy átlag nyugdíjas 28-30 ezer forintnak megfelelő nyugdíjat kap havonta, ennyiből pedig lehetetlen megélni. Ezért nagyon hálásak vagyunk az anyaországnak, minden embernek, aki segíti Kárpátalját és az ittenieket, mert nélkülük nem maradhatnánk talpon. A háború folytatódik, hétről hétre tolódik, a nehézségek pedig nem csökkennek, csak halmozódnak, ezért nagyon nagyra értékeljük a Baptista Szeretetszolgálat segítségét, amellyel enyhíteni próbálják a rászorultságok. Az orosz-ukrán háború a világ szinte minden országára hatással van, ezért azt is tapasztaljuk, hogy alábbhagy a támogató szellem. Csökken az adakozási vágy, éppen ezért vagyunk végtelenül hálásak azoknak, akik továbbra is segítik a humanitárius tevékenységet.

A következő orvosmisszió a magyar ajkú iskolákat látogatja meg 
Forrás: BSZA



 

 

