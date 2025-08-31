augusztus 31., vasárnap

Rendezvény

39 perce

Múltidézésre várnak mindenkit Mátyásdombon

Címkék#Mátyásdomb#program#múltidéző

Múltidéző címmel tartanak rendezvényt szeptember 4-én Mátyásdombon, a könyvtárban.

Déri Brenda

Korosztálytól függetlenül várják az érdeklődőket csütörtökön 16 óra 30-tól a mátyásdombi könyvtárba egy kis közös múltidézésre. 

Mint azt közösségi oldalán írja az intézmény: a program célja, hogy közösen felidézzék a résztvevők a település múltját, emlékeit, és megőrizzék azokat a jövő számára.

A szervezők arra biztatják a résztvevőket, hogy vigyenek magukkal régi fényképeket, dokumentumokat, valamint – a korábbi alkalmak hagyományaihoz híven – házi süteményeket, aprósüteményeket, üdítőt vagy rágcsálnivalót.



 

 

