Múltidézésre várnak mindenkit Mátyásdombon

Korosztálytól függetlenül várják az érdeklődőket csütörtökön 16 óra 30-tól a mátyásdombi könyvtárba egy kis közös múltidézésre.

Mint azt közösségi oldalán írja az intézmény: a program célja, hogy közösen felidézzék a résztvevők a település múltját, emlékeit, és megőrizzék azokat a jövő számára.

A szervezők arra biztatják a résztvevőket, hogy vigyenek magukkal régi fényképeket, dokumentumokat, valamint – a korábbi alkalmak hagyományaihoz híven – házi süteményeket, aprósüteményeket, üdítőt vagy rágcsálnivalót.





