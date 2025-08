Időutazás: Tragikus haláleset árnyékolta be a sportsikereket

A Magyarországon is ismert sportágak képviseletében Londonban rajthoz állt Fabó Éva, a Dunai Vasmű könnyűbúvár sportolója és az előkelő mezőnyben is bizonyította rendkívüli tehetségét. Az egyéniben elért két arany, egy-egy ezüst és bronzérem mellé csapatban is szerzett egy ezüstérmet. A másik dunaújvárosi versenyző Gurisatti Gyula 400 méteres búvárúszásban szerzett bronzérmet