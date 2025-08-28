Móri Bornapok 2025: Nagy durranás várható

Mór egyik legrangosabb rendezvénye, nagy eseménye a szürethez kapcsolódó Móri Bornapok. A hagyományőrző borfesztivál ebben az évben október 2-5. között lesz a Móri borvidék központjában.

A Móri Bornapok legfontosabb mozzanata a felvonulás, de lesz népzene, néptánc, sport és számtalan zenei fellépő is a családi programok sorában Fotó: nagy

Idén is több helyszínen lesznek programok

Ahogy minden évben, úgy idén is a város egész területén lesznek programok. Számos helyszínen több ezer látogató számára kínálnak rendkívül sokrétű hagyományőrző, kulturális, sport és szórakoztató lehetőséget, emellett az Mórra látogató hazai és külföldi vendégek megismerkedhetnek a város egyre gazdagodó kulturális értékeivel, és láthatják a település folyamatos fejlődését.

Most a népzene és a néptánc a soros

A Móri Bornapok kapcsán nem csak a szüreti felvonulás látványos, bár az is igaz, hogy a táncosokból, lovasokból, zenészekből, borlovagokból és borkirálynőkből álló menet mindig ezreket vonz Mór belvárosába, hanem az évente változó, pontosabban felváltva kínált tematika is. Az egyik évben a fúvószenekarok varázsolják el a zene szerelmeseit, míg a másik évben a népzene és a néptánc kerül a középpontba. A 2025-ös Móri Bornapok Népzenei és Néptánc Fesztivál is egyben.