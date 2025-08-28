22 perce
Móri Bornapok 2025: Nagy durranás várható
Bár az egyik legkisebb borvidék a móri, mégis az egyik legrégebbi hagyományt ápolják a helyiek. A Móri Bornapok rendezvény tízezreket csábít minden októberben, lassan egy évszázada. Az idei programsorozat minden egyes mozzanata még nem nyilvános, de néhány esemény már ismert.
Mór egyik legrangosabb rendezvénye, nagy eseménye a szürethez kapcsolódó Móri Bornapok. A hagyományőrző borfesztivál ebben az évben október 2-5. között lesz a Móri borvidék központjában.
Idén is több helyszínen lesznek programok
Ahogy minden évben, úgy idén is a város egész területén lesznek programok. Számos helyszínen több ezer látogató számára kínálnak rendkívül sokrétű hagyományőrző, kulturális, sport és szórakoztató lehetőséget, emellett az Mórra látogató hazai és külföldi vendégek megismerkedhetnek a város egyre gazdagodó kulturális értékeivel, és láthatják a település folyamatos fejlődését.
Most a népzene és a néptánc a soros
A Móri Bornapok kapcsán nem csak a szüreti felvonulás látványos, bár az is igaz, hogy a táncosokból, lovasokból, zenészekből, borlovagokból és borkirálynőkből álló menet mindig ezreket vonz Mór belvárosába, hanem az évente változó, pontosabban felváltva kínált tematika is. Az egyik évben a fúvószenekarok varázsolják el a zene szerelmeseit, míg a másik évben a népzene és a néptánc kerül a középpontba. A 2025-ös Móri Bornapok Népzenei és Néptánc Fesztivál is egyben.
A Móri Bornapok programjai
Jelenleg még formálódik a Móri Bornapok programsorozata, így néhány részlet még titkos, ám némileg fellebbent a fátyol, ugyanis azt már megtudtuk, hogy idén is lesznek különlegességek, nagy koncertek és néhány újdonság is. A Szent István parkban például népi játékok egész sora várja majd a családokat, pontosabban a gyerekeket. A Virgonckodó Játszópark, Mobil Kalandpark és Kerti Vasút mellett lesz más újdonság is, például, hogy a nagy színpadi események között térzene lesz, amit több fellépő is biztosít.
Fontos esemény a Móri Borkirálynő választás is, ami szintén része lesz az idei programsorozat első napi felvonásának. Pénteken lesz Nemzetközi néptánc flashmob és rendhagyó irodalom óra is. Szintén pénteken, délután 17 órakor lesz a Kapucinus téri nagyszínpadon a Népzenei és Néptánc Fesztivál megnyitója is. Utána a Bohemian Brass Band ad térzenét a Borutcában, egészen a pénteki sztárfellépő érkezéséig, akit majd a Happening Band követ egy hajnalig tartó utcabállal.
Szombaton aztán kirakodóvásár, hangszerbemutató, valamint a XX. Jubileumi Nemzetközi Díszmadár-kiállítás és kaktuszkiállítás indítja a napot, ami néptánccal folytatódik.
A fesztivál fellépőinek listája
- Móri Forgatós Néptáncegyüttes
- Ellinizmosz tánccsoport – Beloiannisz
- Langallik Néptáncegyüttes – Kisbér
- Bekecs Néptáncegyüttes – Nyárádszereda
- Ikarus Senior Néptáncegyüttes – Székesfehérvár
- Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Táncegyüttes
- Rozmaring Móri Kistérségi Nemzetiségi Táncegyüttes
- Zespół Pieśni i Tańca Kębłowo – Lengyelország
- Nemesnádudvari Német Nemzetiségi Hagyományőrző Tánccsoport
- Hajósi Hagyományőrző Sváb Néptánc Csoport
- Edelweiss Móri Német Nemzetiségi Táncegyüttes
Rúzsa Magdi szombaton
Van olyan fellépő, akiről még nem tudunk, de szombaton mindenképpen nagy durranás lesz az esti Rúzsa Magdi koncert. De találkozhatnak a rajongók többek között Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák formációval, de ott lesz a Don't Stop The Queen és Dj Dominique is.
A sport is jelentős teret kap
A 2025-ös program is számos sporteseményt hoz a bornapok idejére. Lesz többek között Bornapi váltófutás, NAGY” futás, sakkverseny, teniszkupa, tollaslabda, lövészet, kispályás foci és darts vándorkupa is. A technikai sportokat kedvelők sem maradnak izgalom nélkül, őket az Ezerjó Ring várja, a benzines RC-autók országos bajnokságával, és persze nem marad el a Csilletoló-verseny sem.
Borhölgyek és borlovagok
A Móri Bornapok egyik legkedveltebb mozzanata természetesen a felvonulás, ahol borlovagok, borhölgyek, borkirálynők, táncosok, zenészek, lovasok szekerek, hintók sorakoznak fel, hogy bemutatkozzanak a sok ezer főt számláló nézők seregének.