Fellebbent a fátyol

22 perce

Móri Bornapok 2025: Nagy durranás várható

Bár az egyik legkisebb borvidék a móri, mégis az egyik legrégebbi hagyományt ápolják a helyiek. A Móri Bornapok rendezvény tízezreket csábít minden októberben, lassan egy évszázada. Az idei programsorozat minden egyes mozzanata még nem nyilvános, de néhány esemény már ismert.

Móri Bornapok 2025: Nagy durranás várható

Mór egyik legrangosabb rendezvénye, nagy eseménye a szürethez kapcsolódó Móri Bornapok. A hagyományőrző borfesztivál ebben az évben október 2-5. között lesz a Móri borvidék központjában.

A Móri Bornapok legfontosabb mozzanata a felvonulás, de lesz népzene, néptánc, sport és számtalan zenei fellépő is a családi programok sorában
Idén is több helyszínen lesznek programok

Ahogy minden évben, úgy idén is a város egész területén lesznek programok. Számos helyszínen több ezer látogató számára kínálnak rendkívül sokrétű hagyományőrző, kulturális, sport és szórakoztató lehetőséget, emellett az Mórra látogató hazai és külföldi vendégek megismerkedhetnek a város egyre gazdagodó kulturális értékeivel, és láthatják a település folyamatos fejlődését.

Most a népzene és a néptánc a soros

A Móri Bornapok kapcsán nem csak a szüreti felvonulás látványos, bár az is igaz, hogy a táncosokból, lovasokból, zenészekből, borlovagokból és borkirálynőkből álló menet mindig ezreket vonz Mór belvárosába, hanem az évente változó, pontosabban felváltva kínált tematika is. Az egyik évben a fúvószenekarok varázsolják el a zene szerelmeseit, míg a másik évben a népzene és a néptánc kerül a középpontba. A 2025-ös Móri Bornapok Népzenei és Néptánc Fesztivál is egyben.

Archív képeken a móri bornapok

A Móri Bornapok programjai

Jelenleg még formálódik a Móri Bornapok programsorozata, így néhány részlet még titkos, ám némileg fellebbent a fátyol, ugyanis azt már megtudtuk, hogy idén is lesznek különlegességek, nagy koncertek és néhány újdonság is. A Szent István parkban például népi játékok egész sora várja majd a családokat, pontosabban a gyerekeket. A Virgonckodó Játszópark, Mobil Kalandpark és Kerti Vasút mellett lesz más újdonság is, például, hogy a nagy színpadi események között térzene lesz, amit több fellépő is biztosít.

Fontos esemény a Móri Borkirálynő választás is, ami szintén része lesz az idei programsorozat első napi felvonásának. Pénteken lesz Nemzetközi néptánc flashmob és rendhagyó irodalom óra is. Szintén pénteken, délután 17 órakor lesz a Kapucinus téri nagyszínpadon a Népzenei és Néptánc Fesztivál megnyitója is. Utána a Bohemian Brass Band ad térzenét a Borutcában, egészen a pénteki sztárfellépő érkezéséig, akit majd a Happening Band követ egy hajnalig tartó utcabállal.

Szombaton aztán kirakodóvásár, hangszerbemutató, valamint a XX. Jubileumi Nemzetközi Díszmadár-kiállítás és kaktuszkiállítás indítja a napot, ami néptánccal folytatódik.

A fesztivál fellépőinek listája

  • Móri Forgatós Néptáncegyüttes
  • Ellinizmosz tánccsoport – Beloiannisz
  • Langallik Néptáncegyüttes – Kisbér
  • Bekecs Néptáncegyüttes – Nyárádszereda
  • Ikarus Senior Néptáncegyüttes – Székesfehérvár
  • Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Táncegyüttes
  • Rozmaring Móri Kistérségi Nemzetiségi Táncegyüttes
  • Zespół Pieśni i Tańca Kębłowo – Lengyelország
  • Nemesnádudvari Német Nemzetiségi Hagyományőrző Tánccsoport
  • Hajósi Hagyományőrző Sváb Néptánc Csoport
  • Edelweiss Móri Német Nemzetiségi Táncegyüttes

Rúzsa Magdi szombaton

Van olyan fellépő, akiről még nem tudunk, de szombaton mindenképpen nagy durranás lesz az esti Rúzsa Magdi koncert. De találkozhatnak a rajongók többek között Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák formációval, de ott lesz a Don't Stop The Queen és Dj Dominique is.

A sport is jelentős teret kap

A 2025-ös program is számos sporteseményt hoz a bornapok idejére. Lesz többek között Bornapi váltófutás, NAGY” futás, sakkverseny, teniszkupa, tollaslabda, lövészet, kispályás foci és darts vándorkupa is. A technikai sportokat kedvelők sem maradnak izgalom nélkül, őket az Ezerjó Ring várja, a benzines RC-autók országos bajnokságával, és persze nem marad el a Csilletoló-verseny sem.

Borhölgyek és borlovagok

A Móri Bornapok egyik legkedveltebb mozzanata természetesen a felvonulás, ahol borlovagok, borhölgyek, borkirálynők, táncosok, zenészek, lovasok szekerek, hintók sorakoznak fel, hogy bemutatkozzanak a sok ezer főt számláló nézők seregének.

 

