Kis hősök! Törött lábú apró mókuson segítettek a fehérvári gyerekek (videó)

A Fejérvíz Facebook-oldalán osztotta meg a történetet, amelyből kiderül, hogy a kismókus valószínűleg eltörte a lábát és nagyon rossz állapotban volt, egy cica rántott le a fáról. A gyerekek azonnal jelezték a Fejérvíz nevelőinek az esetet, majd a „vizes" kollégák gondosan a dobozba rakták a sérült állatot és a gyerekekkel együtt elvitték a székesfehérvári Sóstói Vadvédelmi Központba, ahol rögtön kezelésbe vették a “kis beteget”.

Így kell hőssé válni: sérült mókuson segítettek a gyerekek.

Forrás: Fejérvíz

Ennek a mókusnak szerencséje volt

– Most nagyon drukkolunk, hogy a kismókus rendbe jöjjön, elvégre több mint 5 métert zuhant, és még utána is próbálkozott talpon maradni… Egy igazi kis harcos! A gyerekek már most elhatározták: ha meggyógyul, a tábor végén biztosan visszalátogatunk hozzá! – írta bejegyzésében a Fejérvíz.