Mint a földre kiöntött víz – búcsú Látrányi Viktóriától (galéria)
„Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen…” – szólt a Quimbytől Látrányi Viktória egyik kedvenc dala, miközben Viktória és e földi világ végső búcsút vett egymástól. A fehérvári televízióst 45 évesen érte a halál,temetésére a nyár utolsó péntekén került sor.
Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap
Székesfehérváron, a Béla úti temetőben vettek végső búcsút augusztus 29-én Látrányi Viktóriától, a Fehérvár Televízió egykori szerkesztő-műsorvezetőjétől, a Szent István Király Múzeum sajtófőnökétől. A 45 éves korában elhunyt újságírót családja, barátai, kollégái és tisztelői kísérték utolsó útjára.
- Elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak. És hiába tudjuk, hogy ez hozzátartozik a földi élethez, amikor hirtelen és váratlanul történik, akkor mintha egy szörnyű idegen, egy nem kívánt betolakodó lenne a halál – fogalmazott a szertartáson Gállné Medveczky Borbála lelkész. Látrányi Viktória ugyanis négy éve vívott küzdelmet súlyos betegségével, ám távozása így is váratlanul érte szeretteit és kollégáit.
Búcsú Látrányi ViktóriátólFotók: Fehér Gábor / FMH
- Alapigénk szerint életünk olyan, mint a víz. Amíg edényben, kútban vagy mederben van, addig hasznos. Ha kiömlött a földre, bár a földnek, növényeknek hasznos, de többé már nem lehet összegyűjteni. Van, akinek az életnedve lassan szivárog el, és van, akinek hirtelen ömlik ki, mint a földre kiöntött víz. Látrányi Viktória élete is így ért véget – szólt az emberi élet törékenységéről búcsúbeszédben a lelkész, aki felidézte, hogy Viktória szeretetteljes feleség, gondoskodó édesanya és testvér volt, akire mindig számíthattak a szerettei. Pályafutása során közel 25 évet töltött a Fehérvár Médiacentrumban, ahol műsorvezetőként, riporterként és szerkesztőként is meghatározó tagja volt a közösségnek. Szívügye volt az esélyegyenlőség, ezért ismerte el munkáját több szakmai díj is. 2019-től a Szent István Király Múzeum sajtófőnökeként dolgozott, ahol kreativitásával és szakmai elhivatottságával segítette a kiállítások és kulturális rendezvények sikerét.
– A halál személyes ügyünk. Nem lehet mások helyett meghalni, de élni sem lehet mások helyett. Ezért olyan egyedülálló és megismételhetetlen minden emberi élet – a lelkész e szavakkal engedte utolsó útjára Látrányi Viktóriát, akitől Cser-Palkovics András polgármester és Pokrovenszki Krisztián, a Szent István Király Múzeum főigazgatója is búcsút vett.