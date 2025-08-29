Mint a földre kiöntött víz – búcsú Látrányi Viktóriától (galéria)

- Alapigénk szerint életünk olyan, mint a víz. Amíg edényben, kútban vagy mederben van, addig hasznos. Ha kiömlött a földre, bár a földnek, növényeknek hasznos, de többé már nem lehet összegyűjteni. Van, akinek az életnedve lassan szivárog el, és van, akinek hirtelen ömlik ki, mint a földre kiöntött víz. Látrányi Viktória élete is így ért véget – szólt az emberi élet törékenységéről búcsúbeszédben a lelkész, aki felidézte, hogy Viktória szeretetteljes feleség, gondoskodó édesanya és testvér volt, akire mindig számíthattak a szerettei. Pályafutása során közel 25 évet töltött a Fehérvár Médiacentrumban, ahol műsorvezetőként, riporterként és szerkesztőként is meghatározó tagja volt a közösségnek. Szívügye volt az esélyegyenlőség, ezért ismerte el munkáját több szakmai díj is. 2019-től a Szent István Király Múzeum sajtófőnökeként dolgozott, ahol kreativitásával és szakmai elhivatottságával segítette a kiállítások és kulturális rendezvények sikerét.

– A halál személyes ügyünk. Nem lehet mások helyett meghalni, de élni sem lehet mások helyett. Ezért olyan egyedülálló és megismételhetetlen minden emberi élet – a lelkész e szavakkal engedte utolsó útjára Látrányi Viktóriát, akitől Cser-Palkovics András polgármester és Pokrovenszki Krisztián, a Szent István Király Múzeum főigazgatója is búcsút vett.