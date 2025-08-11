2 órája
Mik nem akarunk lenni, de szeretnénk?
Annuska ajándékul adta a községnek a házát, az önkormányzat pedig az időseknek engedte át. Az 1982-ben alakult Anna nyugdíjas klub talán ettől az állandó helytől is otthon érzi magát, hetente találkoznak egymással, télen-nyáron.
Az alcsútdobozi nyugdíjas klub Anna-napi bulija Annuska ajándék-házában.
Fotó: Zsohár Melinda
A kérdés fanyarságában is életigenlő: mi az, amik nem akarunk lenni, de szeretnénk? Hát, öregek! Az alcsútdobozi nyugdíjas klub hálából fel is vette néhai Szőke Andrásné Friedrich Anna nevét, aki hallássérültként élt sokáig hajadonként a falu rövid utcácskájában, a szép kis tornácos házban. Parasztházra hasonlít, polgárosabb változatban, lévén magasabb, szép ajtókkal, impozáns gerenda mennyezettel. Ezt az utcát is József főhercegék valamelyik leszármazottja építtette, több ház még áll benne, átalakítva ugyan, de aki a régit, a népi szereti, annak megakad rajtuk a tekintete. Annuska házában fürdőszoba van, udvarán külső pince, hűst adó fák, kőoszlopos kerítés, s bent maradtak a régi bútorok. A hölgy - mert hölgynek tartották a varrónőként dolgozó idősecske hajadont - a háború előtti időkből őrizte a berendezést, de külsejét, öltözködését, frizuráját, stílusát is a szocializmus rohamosan változó társadalmi viszonyai között. S meglepetésre férjhez ment! Szőke András, egy idős úr vette feleségül, s e kései szerelem bizonyítékaként láthatta, aki érzékeny volt ilyesmire, az érett korú, ám újdonsült házaspár szemében a felcsillanó érzést. Az 1914-ben született Annuska megért két háborút, két rendszerváltást, 1991-ben hunyt el, s gyermeke nem lévén a községnek ajándékozta szép házát, ingóságaival egyetembe.
A nyugdíjas klub 1982-ben alakult Verbászi Józsefné elnökletével, Jolánka a falu könyvtárát vezette, mélyen hívő katolikusként pedig a templomban harmóniumozott minden este és vasárnap Marczinkóné Juliskával felváltva. Még egy kis közelmúltbéli történelem is idetartozik a klub alakulásához. Az államszocializmus idején nem alapíthattak civil azaz polgári szervezeteket nálunk, a kertészkedők, a horgászok és a nyugdíjasok képeztek kivételt ez alól. Részint tudta őket ellenőrizni a hatalom, részint pedig valóban politikamentes alakulatok voltak ezek, a közös szenvedély s az életkori élmények kapcsolták egybe a tagokat. Az Annuska-házban legendás ünnep- és névnapok, szilveszterek, szüreti és tavaszi találkozók zajlottak sütéssel-főzéssel, s a mindenheti nyugdíjasnapon is került az asztalra házisütemény, akárcsak most, a friss pörkölt és háziborok mellé. Megidézik Timáné Tóth Zsuzsanna elnökük emlékét is, aki szintén fiatalon vállalta a nyugdíjasklub pátyolgatását, fájdalom, gyorsan eltávozott a járvány idején.
Az alcsútdobozi nyugdíjas alapítók közül az idei Anna-napon is jelen volt a 82 éves Gulyás István és felesége, a 78 esztendős Erzsébet, náluk csak Vincze Lászlóné Anna idősebb, a maga 84 évével. Ő 1999-től tag, Veszprémből költöztek ide, alcsútdobozivá lett immár. Gulyás István örökifjú és mosolygós, Pistinek szólítják a kortársai, mindig kész a viccre, az egyik meghatározó figurája a klubnak. Nemrégiben egy betegségből gyógyult fel, kedélyét nem engedte megzavarni ez sem. Unokahúga, a hat évvel fiatalabb Varga Ilona is lelkes klubtag - István nővérére, néhai Kolumbán Józsefné Gulyás Lídiára emlékeznek, aki kis réztrombitájával, tréfás kalapjában gyakran fokozta a családi jókedv és tréfamesterség jóhírét. Az udvaron, a terített asztalok mellett kedves a vendégség, enyhült néhány napra a hőség a negyvenegynéhány éves évfordulón.
Visszatérve az öregségre. Hajdanán 55 évesen a nők nyugállományba vonultak, ma 65 év a határ, de a nők 40-nel hamarabb is „hazatérnek”, először unokázni, segíteni, sőt, még pályát is váltanak olykor, s dolgoznak. Többen becsatlakoznak a klubba - a jelenlegi létszám 56 személy, ez magasnak számít. Nem mintha tilos lenne hamarabb, erősíti meg Lakatos Lászlóné Katalin jelenlegi elnök. Ő régóta pártoló tag, a helyettese Tankó Elekné Katalin. Részt vesznek a közösség életében, bálok, ünnepek nincsenek a nyugdíjas klub nélkül. Lakatosné Katalin fiatalon néptáncolt, később szüreti bálokat szervezett. Komáromi Gáborné Lídia is a folyamatosságot, a közös emlékezést szereti itt, igaz, kiváló memóriája révén a neveket és a családi vonatkozásokat is ismeri, a helytörténeti érdeklődőnek ő kiapadhatatlan forrás.
Szomorú aktualitás a vezetőváltásnak Miklós Dénesné elnök tavalyi halála, a nyugdíjas iskolaigazgató betegségben hunyt el. Másnap holtan találták helyettesét, Tóth Mártát az otthonában, váratlanul. Szóval ez ilyen, csöndesedik el a társaság, az élet mibenlétéről tanakodva. A nyugdíjasklubba beleidősödik az ember, s aztán az eltávozók helyébe lépnek, akik meglátják a közösségben éppen a pozitív hatásokat, a barátkozást, a közös élményekre hangolódást. Kevés a férfi, ez ismert, több az özvegyasszony, s a férfiak nehezebben is mozdulnak. Az önkormányzat, illetve a polgármesteri hivatal leginkább természetben támogatja a klubot, mondja a fiatal Jére Csaba polgármester, a ház javításában, eseményekhez ezzel-azzal hozzájárulva. És a klubban mindenki a sajátjának érzi ezt szép kis házat. A napokban kaptak egy szecessziós tálalót Tóth Gabriella óvónőtől, ez éppen ide illik. A legközelebbi ünnepkor telerakhatják házisüteményekkel.