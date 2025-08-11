Mik nem akarunk lenni, de szeretnénk?

Az alcsútdobozi nyugdíjas alapítók közül az idei Anna-napon is jelen volt a 82 éves Gulyás István és felesége, a 78 esztendős Erzsébet, náluk csak Vincze Lászlóné Anna idősebb, a maga 84 évével. Ő 1999-től tag, Veszprémből költöztek ide, alcsútdobozivá lett immár. Gulyás István örökifjú és mosolygós, Pistinek szólítják a kortársai, mindig kész a viccre, az egyik meghatározó figurája a klubnak. Nemrégiben egy betegségből gyógyult fel, kedélyét nem engedte megzavarni ez sem. Unokahúga, a hat évvel fiatalabb Varga Ilona is lelkes klubtag - István nővérére, néhai Kolumbán Józsefné Gulyás Lídiára emlékeznek, aki kis réztrombitájával, tréfás kalapjában gyakran fokozta a családi jókedv és tréfamesterség jóhírét. Az udvaron, a terített asztalok mellett kedves a vendégség, enyhült néhány napra a hőség a negyvenegynéhány éves évfordulón.

Visszatérve az öregségre. Hajdanán 55 évesen a nők nyugállományba vonultak, ma 65 év a határ, de a nők 40-nel hamarabb is „hazatérnek”, először unokázni, segíteni, sőt, még pályát is váltanak olykor, s dolgoznak. Többen becsatlakoznak a klubba - a jelenlegi létszám 56 személy, ez magasnak számít. Nem mintha tilos lenne hamarabb, erősíti meg Lakatos Lászlóné Katalin jelenlegi elnök. Ő régóta pártoló tag, a helyettese Tankó Elekné Katalin. Részt vesznek a közösség életében, bálok, ünnepek nincsenek a nyugdíjas klub nélkül. Lakatosné Katalin fiatalon néptáncolt, később szüreti bálokat szervezett. Komáromi Gáborné Lídia is a folyamatosságot, a közös emlékezést szereti itt, igaz, kiváló memóriája révén a neveket és a családi vonatkozásokat is ismeri, a helytörténeti érdeklődőnek ő kiapadhatatlan forrás.

Szomorú aktualitás a vezetőváltásnak Miklós Dénesné elnök tavalyi halála, a nyugdíjas iskolaigazgató betegségben hunyt el. Másnap holtan találták helyettesét, Tóth Mártát az otthonában, váratlanul. Szóval ez ilyen, csöndesedik el a társaság, az élet mibenlétéről tanakodva. A nyugdíjasklubba beleidősödik az ember, s aztán az eltávozók helyébe lépnek, akik meglátják a közösségben éppen a pozitív hatásokat, a barátkozást, a közös élményekre hangolódást. Kevés a férfi, ez ismert, több az özvegyasszony, s a férfiak nehezebben is mozdulnak. Az önkormányzat, illetve a polgármesteri hivatal leginkább természetben támogatja a klubot, mondja a fiatal Jére Csaba polgármester, a ház javításában, eseményekhez ezzel-azzal hozzájárulva. És a klubban mindenki a sajátjának érzi ezt szép kis házat. A napokban kaptak egy szecessziós tálalót Tóth Gabriella óvónőtől, ez éppen ide illik. A legközelebbi ünnepkor telerakhatják házisüteményekkel.