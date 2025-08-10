augusztus 11., hétfő

Fehérvár belvárosában

8 órája

Mézes napok: élükön a mézkirálynővel vonultak a mézlovagok (képgaléria, videó)

Címkék#mézlovagrend#fehérvári mézünnep#méz

Minden a méz körül forgott Székesfehérvár belvárosában az elmúlt napokban.

Déri Brenda

Minőségi magyar mézekkel, mézkülönlegességekkel várták az érdeklődőket Székesfehérváron augusztus 8. és 10. között a Fehérvári Mézünnepen, melynek fő programja az esemény harmadik napján, vasárnap volt. 

fehérvári mézünnep
Mézünnep Fehérváron: vonultak a mézkedvelők.
Fotó:  Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Míg a péntek és a szombat a méhészekről és a termelőkről szólt, addig a vasárnap a Mézünnep főszervezőjéről, a Szent István Mézlovagrendről, akik előbb megkoszorúzták a Méhészeti Emlékhelyet a Sóstón található Beporzók rétjén, majd felvonultak a belvárosban: az Országzászló tértől a Fő utcán át az Alba Plazáig. 16 órakor pedig őket köszöntötte a város képviseletében Cser-Palkovics András polgármester a menet kiindulópontján. 

A Fehérvári Mézünnep azontúl, hogy lehetőséget ad a helyi méhészek és termelők bemutatkozására, portékáik megismerésére, népszerűsíti a hazai minőségi mézfogyasztást. Célja, hogy az emberek túl lássanak azon, hogy a szupermarketek polcaink keresik a gyengébb minőségű mézeket. 

Ahogy arról előzetesen is beszámoltunk, a Mézünnepen nyolc Fejér megyei méhész várta a látogatókat. 

Fotógalériánkban mutatjuk a mézlovagrendek felvonulásának pillanatait:

A méz és a méhészek ünnepe Székesfehérváron

Fotók: Nagy Norbert

A Beporzók rétjén található Méhészeti Emlékhelyet tavaly áprilisban avatták fel. Ennek létrejöttét pedig a mézlovagrend kezdeményezte. Ez volt a második Méhészeti Emlékhely hazánkban.

 

 

