Mézes napok: élükön a mézkirálynővel vonultak a mézlovagok (képgaléria, videó)
Minden a méz körül forgott Székesfehérvár belvárosában az elmúlt napokban.
Minőségi magyar mézekkel, mézkülönlegességekkel várták az érdeklődőket Székesfehérváron augusztus 8. és 10. között a Fehérvári Mézünnepen, melynek fő programja az esemény harmadik napján, vasárnap volt.
Míg a péntek és a szombat a méhészekről és a termelőkről szólt, addig a vasárnap a Mézünnep főszervezőjéről, a Szent István Mézlovagrendről, akik előbb megkoszorúzták a Méhészeti Emlékhelyet a Sóstón található Beporzók rétjén, majd felvonultak a belvárosban: az Országzászló tértől a Fő utcán át az Alba Plazáig. 16 órakor pedig őket köszöntötte a város képviseletében Cser-Palkovics András polgármester a menet kiindulópontján.
A Fehérvári Mézünnep azontúl, hogy lehetőséget ad a helyi méhészek és termelők bemutatkozására, portékáik megismerésére, népszerűsíti a hazai minőségi mézfogyasztást. Célja, hogy az emberek túl lássanak azon, hogy a szupermarketek polcaink keresik a gyengébb minőségű mézeket.
Ahogy arról előzetesen is beszámoltunk, a Mézünnepen nyolc Fejér megyei méhész várta a látogatókat.
A méz és a méhészek ünnepe SzékesfehérváronFotók: Nagy Norbert
A Beporzók rétjén található Méhészeti Emlékhelyet tavaly áprilisban avatták fel. Ennek létrejöttét pedig a mézlovagrend kezdeményezte. Ez volt a második Méhészeti Emlékhely hazánkban.