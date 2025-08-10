Mézes napok: élükön a mézkirálynővel vonultak a mézlovagok (képgaléria, videó)

Minőségi magyar mézekkel, mézkülönlegességekkel várták az érdeklődőket Székesfehérváron augusztus 8. és 10. között a Fehérvári Mézünnepen, melynek fő programja az esemény harmadik napján, vasárnap volt.

Mézünnep Fehérváron: vonultak a mézkedvelők.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Míg a péntek és a szombat a méhészekről és a termelőkről szólt, addig a vasárnap a Mézünnep főszervezőjéről, a Szent István Mézlovagrendről, akik előbb megkoszorúzták a Méhészeti Emlékhelyet a Sóstón található Beporzók rétjén, majd felvonultak a belvárosban: az Országzászló tértől a Fő utcán át az Alba Plazáig. 16 órakor pedig őket köszöntötte a város képviseletében Cser-Palkovics András polgármester a menet kiindulópontján.

A Fehérvári Mézünnep azontúl, hogy lehetőséget ad a helyi méhészek és termelők bemutatkozására, portékáik megismerésére, népszerűsíti a hazai minőségi mézfogyasztást. Célja, hogy az emberek túl lássanak azon, hogy a szupermarketek polcaink keresik a gyengébb minőségű mézeket.

Ahogy arról előzetesen is beszámoltunk, a Mézünnepen nyolc Fejér megyei méhész várta a látogatókat.