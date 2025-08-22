Horgolt mesehősökre licitáltak Pákozdon

Fazekasné Lujzi, aki egyébként állandó résztvevője a Velencei-tó környékén a falunapoknak és más rendezvényeknek, két rendkívül népszerű mesefigurát horgolt: akril fonalból a negyvenöt centiméteres „Bob mestert”, valamint pamutból a harminchat centis „Tűzoltó Sam”-et. Bárkinek a támogatását szívesen vették – de leginkább a környékbéliekre számítottak –, hogy segítsenek a helyi tűzoltóknak, akik az elmúlt időszakban sokszor bizonyították rátermettségüket, és helyt álltak nehéz helyzetekben is. Gyakran vonul egységük káresemények felszámolásához, készenlétben állnak a nap minden órájában arra, hogy ha kell, akár működési területükön kívül is segítsék a hivatásos egységek munkáját, életeket és anyagi javakat mentsenek.

Az anyagi hozzájárulást a mesehős-licit végeztével vehették át az egyesület tagjai, akik tűzoltó autóval érkeztek a Kultúra Házához

Az első licitálási ajánlatok egyikét az arra való felhívást követően Kardos Ádám pákozdi polgármester tette meg, aztán szép lassan emelkedtek az összegek, végül Bárány Katalin és Gulyás Ferenc lokálpatriótáknak köszönhetően 50-50 ezer forintért kelt el a két mesehős.

– Nagy örömmel segítettünk a NOÉ Speciális Kutató-mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek – mondta a FEOL-nak Bárány Katalin. – Hálásak vagyunk, hogy ennyivel tudtuk támogatni őket. Mint magánszemélyek kezdtünk licitálni és elhatároztuk, hogy a végsőkig kitartunk. Nem utolsó sorban persze azt is célul tűztük ki, hogy Fazekasné Lujzika remek alkotásai, Sam tűzoltó és Bob mester a minél eredményesebb licit végeztével a mieink legyenek.

Csütörtökön délután a tűzoltók nevében, hálás és köszönő szavak kíséretében Dari Csaba és Fehérvári Zsolt vette át az adományt a pákozdi Kultúra Házában, a kis átadó ünnepségen jelen volt Kardos Ádám polgármester is.

