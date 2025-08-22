augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

19°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bob és Sam, valamint a lokálpatrióták segítettek

2 órája

Horgolt mesehősökre licitáltak Pákozdon

Címkék#segítség#Fazekasné Lujzi#Bütykölde

Augusztus első napján az egyik pákozdi civil egyesület, a Bütykölde kézműveseinek jószívű tagja, Fazekasné Lujzi jelentette be, hogy eldöntötte: mivel a NOÉ Speciális Kutató-mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek anyagi segítségre van szüksége a működéséhez, licitre bocsát két általa készített mesehős figurát. Így vált megszerezhetővé Sam és a Bob, a kedves tűzoltó és társa, a mesterember.

Tihanyi Tamás
Horgolt mesehősökre licitáltak Pákozdon

Fazekasné Lujzi az általa készített két horgolt mesehőssel

Forrás: feol.hu

Fazekasné Lujzi, aki egyébként állandó résztvevője a Velencei-tó környékén a falunapoknak és más rendezvényeknek, két rendkívül népszerű mesefigurát horgolt: akril fonalból a negyvenöt centiméteres „Bob mestert”, valamint pamutból a harminchat centis „Tűzoltó Sam”-et. Bárkinek a támogatását szívesen vették – de leginkább a környékbéliekre számítottak –, hogy segítsenek a helyi tűzoltóknak, akik az elmúlt időszakban sokszor bizonyították rátermettségüket, és helyt álltak nehéz helyzetekben is. Gyakran vonul egységük káresemények felszámolásához, készenlétben állnak a nap minden órájában arra, hogy ha kell, akár működési területükön kívül is segítsék a hivatásos egységek munkáját, életeket és anyagi javakat mentsenek.

mesehős
Az anyagi hozzájárulást a mesehős-licit végeztével vehették át az egyesület tagjai, akik tűzoltó autóval érkeztek a Kultúra Házához

Az első licitálási ajánlatok egyikét az arra való felhívást követően Kardos Ádám pákozdi polgármester tette meg, aztán szép lassan emelkedtek az összegek, végül Bárány Katalin és Gulyás Ferenc lokálpatriótáknak köszönhetően 50-50 ezer forintért kelt el a két mesehős.

– Nagy örömmel segítettünk a NOÉ Speciális Kutató-mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek – mondta a FEOL-nak Bárány Katalin. – Hálásak vagyunk, hogy ennyivel tudtuk támogatni őket. Mint magánszemélyek kezdtünk licitálni és elhatároztuk, hogy a végsőkig kitartunk. Nem utolsó sorban persze azt is célul tűztük ki, hogy Fazekasné Lujzika remek alkotásai, Sam tűzoltó és Bob mester a minél eredményesebb licit végeztével a mieink legyenek.

Csütörtökön délután a tűzoltók nevében, hálás és köszönő szavak kíséretében Dari Csaba és Fehérvári Zsolt vette át az adományt a pákozdi Kultúra Házában, a kis átadó ünnepségen jelen volt Kardos Ádám polgármester is. 
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu