augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

19°
+37
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Panaszlevél

1 órája

Nem mentek ki a mentők egy 13 éves fiúhoz Fehérváron, csak telefonon keresztül segítettek

Címkék#omsz#mentő#darázscsípés

Egy 13 éves fiút a száján belül csípte meg egy darázs a Bregyóban, de amikor mentőt hívtak hozzá, azok nem vonultak ki, hanem ’csak’ telefonon keresztül nyújtottak segítséget. A fiú édesapja panaszlevelet írt az OMSZ-nak.

Feol.hu

A kivonuló mentő hiányában az ott tartózkodó edzők a közeli magánklinika segítségét kérték, akik azonnal kimentek a darázscsípéses fiúhoz, majd a rendelőbe vitték a gyermeket, ahol ellátták és vigyáztak rá, amíg az édesanya a helyszínre ért és bevitte fiát a Szent György Kórházba.  A fiú édesapja felelőtlennek nevezte a mentősöket és megkérdőjelezte a hivatásukhoz való hozzáállásukat – derült ki az Indexhez eljuttatott panaszlevélből. 

mentő
 Darázscsípés érte, de a mentő nem ment ki hozzá.
Fotó: Shutterstock

A mentők válasza az incidensre

A lap ezt követően megkereste az OMSZ-t, akik válaszukban elmondták, hogy a beérkező hívás fogadása során a kikérdezés és az intézkedés szigorú szakmai protokoll alapján történik és amennyiben a tünetek alapján a gyermek nem allergiás a darázs csípésére és nyelési nehezítettsége sincs, akkor nem állapítható meg életveszély.

Válaszukban hozzátették, hogy a csípés okozta duzzanatok néhány óra alatt teljesen megszűnnek, ám amennyiben állapotrosszabbodás történne, vagy súlyosabb tünetek jelentkeznének, úgy azonnal jelezzék, és a mentő ki fog menni a helyszínre.

Nyáron, a rendkívül meleg napokon nem ritka, hogy darazsak vagy méhek tűnnek fel nagyobb rajokban. A jelenséget főleg vízközelben lehetett tapasztalni, de akár a belvárosban is előfordult. A feol.hu is megörökítette a nyáron, hogy egy raj az Ady Endre utcában tűnt fel Fehérváron. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu