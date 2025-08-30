Nem mentek ki a mentők egy 13 éves fiúhoz Fehérváron, csak telefonon keresztül segítettek

A kivonuló mentő hiányában az ott tartózkodó edzők a közeli magánklinika segítségét kérték, akik azonnal kimentek a darázscsípéses fiúhoz, majd a rendelőbe vitték a gyermeket, ahol ellátták és vigyáztak rá, amíg az édesanya a helyszínre ért és bevitte fiát a Szent György Kórházba. A fiú édesapja felelőtlennek nevezte a mentősöket és megkérdőjelezte a hivatásukhoz való hozzáállásukat – derült ki az Indexhez eljuttatott panaszlevélből.

Darázscsípés érte, de a mentő nem ment ki hozzá.

Fotó: Shutterstock

A mentők válasza az incidensre

A lap ezt követően megkereste az OMSZ-t, akik válaszukban elmondták, hogy a beérkező hívás fogadása során a kikérdezés és az intézkedés szigorú szakmai protokoll alapján történik és amennyiben a tünetek alapján a gyermek nem allergiás a darázs csípésére és nyelési nehezítettsége sincs, akkor nem állapítható meg életveszély.

Válaszukban hozzátették, hogy a csípés okozta duzzanatok néhány óra alatt teljesen megszűnnek, ám amennyiben állapotrosszabbodás történne, vagy súlyosabb tünetek jelentkeznének, úgy azonnal jelezzék, és a mentő ki fog menni a helyszínre.

Nyáron, a rendkívül meleg napokon nem ritka, hogy darazsak vagy méhek tűnnek fel nagyobb rajokban. A jelenséget főleg vízközelben lehetett tapasztalni, de akár a belvárosban is előfordult. A feol.hu is megörökítette a nyáron, hogy egy raj az Ady Endre utcában tűnt fel Fehérváron.