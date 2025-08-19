augusztus 19., kedd

Már nem üres a praxis!

1 órája

Megoldódik az orvoshiány: új háziorvos érkezik a településre

Címkék#önkormányzat#háziorvos#polgármester#orvoshiány

Idén szeptemberétől újabb jelentős mérföldkőhöz érkezik Cece község egészségügyi ellátása: Bodnár Imre doktor csatlakozik a Cecei Egészségház csapatához. A fejlesztések révén három kiváló orvos és korszerű rendelő áll majd a lakosság rendelkezésére.

Bokányi Zsolt
Megoldódik az orvoshiány: új háziorvos érkezik a településre

Fotó: az önkormányzattól

Örömteli hírrel szolgált Varga János, Cece polgármestere: a falu hosszú ideje fennálló egyik legnagyobb problémája, az orvoshiány, végre megoldódik. Szeptember 1-jétől Bodnár Imre doktor megkezdi rendelését a Cecei Egészségházban, ezzel új lendületet adva a helyi egészségügyi szolgáltatásnak. A település lakosait immár három orvos – Bodnár Imre, Burián Attila és Abdalla Roshdi – látja majd el, biztosítva ezzel a stabil, magas színvonalú alapellátást. A bővülő orvosi gárdát két szakképzett asszisztens is segíti, akik a gördülékeny betegellátásért felelnek majd. A rendelő felújítása a végső szakaszához érkezett. Az épület modern, új eszközökkel is bővült az intézmény, így a pácienseket hamarosan korszerű, az előírásoknak megfelelő körülmények között fogadhatják. A polgármester hangsúlyozta: az önkormányzat továbbra is elkötelezett az egészségügyi ellátás fejlesztése mellett, hiszen a lakosság biztonságos és színvonalas ellátása alapvető közösségi érdek.

 

