Megemlékezés a Szent István-ezred hőseiről

Koszorúzással és ünnepséggel emlékeztek pénteken délelőtt Székesfehérvár egykori „háziezredére”, a Magyar Királyi Szent István 3. Honvéd Gyalogezredre a Lánczos Kornél Gimnáziumnál elhelyezett emléktáblánál, tájékoztatott az ÖKK.

Fotó: ÖKK

A megemlékezést Lévai Miklós nyugállományú alezredes, a Honvéd Hagyományőrző Egyesület elnöke kezdeményezte, aki beszédében felelevenítette az 1918–19-ben alakult alakulat történetét, amelynek sorsa tragikusan végződött a második világháború orosz frontján. Az eseményen részt vett és koszorút helyezett el többek között Székesfehérvár alpolgármestere, Horváth Miklós Csaba, valamint a Honvéd Vezérkar, a NATO és több katonai szervezet képviselői is.

Fotó: ÖKK

A gimnázium nevében Kovács Gergely igazgató és Bordács Lajos címzetes igazgató tisztelgett az egykori katonák emléke előtt. A város minden évben augusztus 15-én, az ezred csapatzászlójának adományozási évfordulóján tart megemlékezést. Az ünnepség zárásaként a Szózat és a Magyar Takarodó hangzott el.