augusztus 15., péntek

Mária névnap

33°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Koszorúzás

1 órája

Megemlékezés a Szent István-ezred hőseiről

Címkék#Magyar Királyi Szent István 3 Honvéd Gyalogezr#Lánczos Kornél Gimnázium#Honvéd Hagyományőrző Egyesület

Koszorúzással és katonai tiszteletadással emlékeztek Székesfehérváron a város egykori „háziezredére”, a Szent István 3. Honvéd Gyalogezredre. Az ünnepséget a Lánczos Kornél Gimnáziumnál tartották, ahol az alakulat hőseinek állított emléktábla is található.

Feol.hu
Megemlékezés a Szent István-ezred hőseiről

Fotó: ŐKK

Koszorúzással és ünnepséggel emlékeztek pénteken délelőtt Székesfehérvár egykori „háziezredére”, a Magyar Királyi Szent István 3. Honvéd Gyalogezredre a Lánczos Kornél Gimnáziumnál elhelyezett emléktáblánál, tájékoztatott az ÖKK. 

Fotó: ÖKK

A megemlékezést Lévai Miklós nyugállományú alezredes, a Honvéd Hagyományőrző Egyesület elnöke kezdeményezte, aki beszédében felelevenítette az 1918–19-ben alakult alakulat történetét, amelynek sorsa tragikusan végződött a második világháború orosz frontján. Az eseményen részt vett és koszorút helyezett el többek között Székesfehérvár alpolgármestere, Horváth Miklós Csaba, valamint a Honvéd Vezérkar, a NATO és több katonai szervezet képviselői is. 

Fotó: ÖKK

A gimnázium nevében Kovács Gergely igazgató és Bordács Lajos címzetes igazgató tisztelgett az egykori katonák emléke előtt. A város minden évben augusztus 15-én, az ezred csapatzászlójának adományozási évfordulóján tart megemlékezést. Az ünnepség zárásaként a Szózat és a Magyar Takarodó hangzott el.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu