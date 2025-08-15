6 órája
Megemlékezés a Szent István-ezred hőseiről
Koszorúzással és katonai tiszteletadással emlékeztek Székesfehérváron a város egykori „háziezredére”, a Szent István 3. Honvéd Gyalogezredre. Az ünnepséget a Lánczos Kornél Gimnáziumnál tartották, ahol az alakulat hőseinek állított emléktábla is található.
Fotó: ŐKK
Koszorúzással és ünnepséggel emlékeztek pénteken délelőtt Székesfehérvár egykori „háziezredére”, a Magyar Királyi Szent István 3. Honvéd Gyalogezredre a Lánczos Kornél Gimnáziumnál elhelyezett emléktáblánál, tájékoztatott az ÖKK.
A megemlékezést Lévai Miklós nyugállományú alezredes, a Honvéd Hagyományőrző Egyesület elnöke kezdeményezte, aki beszédében felelevenítette az 1918–19-ben alakult alakulat történetét, amelynek sorsa tragikusan végződött a második világháború orosz frontján. Az eseményen részt vett és koszorút helyezett el többek között Székesfehérvár alpolgármestere, Horváth Miklós Csaba, valamint a Honvéd Vezérkar, a NATO és több katonai szervezet képviselői is.
A gimnázium nevében Kovács Gergely igazgató és Bordács Lajos címzetes igazgató tisztelgett az egykori katonák emléke előtt. A város minden évben augusztus 15-én, az ezred csapatzászlójának adományozási évfordulóján tart megemlékezést. Az ünnepség zárásaként a Szózat és a Magyar Takarodó hangzott el.