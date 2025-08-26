Még mindig ég a kisfaludi szarvasmarha telep - a tűzoltók őrzik a csillapodó lángokat

A kukoricaszilázs - ami egy tömegtakarmány - készítése, taposása közben vette észre a traktoros, hogy valahol lángra kapott a széna a kisfaludi szarvasmarha telep fedett tárolórészén, árulta el a feol.hu-nak Cseszneki Csaba, az Aranybulla Mezőgazdasági Zrt. szarvasmarha telepének vezetője a tragikus tűzeset másnapján a helyszínen. Mint kiderült, a traktoros értesítette azonnal a tűzoltókat, s bár közben ő is próbálta a poroltó készülékkel menteni a menthetőt, de esélytelen volt a harc. Ahogy gyakorlatilag a tűzoltóknak is, akik csak annyit tehetnek, hogy kontrollált körülmények között hagyják leégni a széna maradékát – amely még másnap reggel is égett.

A soha nem látott nagyságú tűz az egész éves takarmányadagot felégette

Fotó: S. Töttő Rita

Az Aranybulla szarvasmarha telepén rétiszénát és lucernaszénát tároltak az állatok takarmányozására, ám a telepen keletkezett, soha nem látott nagyságú tűz az egész éves takarmányadagot felégette.

Fotó: S. Töttő Rita

- A telepen közel 600 állat él, az ő éves takarmányszükségletük volt ez – tudtuk meg a telepvezetőtől, aki még most is próbál magához térni a tegnap éjszakai történések után. A vastag, sűrű füst most is látszik a városhatárban, a forró levegő pedig még mindig nyaldossa a kisfaludi telep megégett raktárépületét. Amely egyébként kifejezetten jól bírja a strapát, tegnap éjjel még nem lehetett tudni, vajon beomlik-e az egész vagy sem. Ez még most is kérdéses, a tető alá még a tűzoltók sem nagyon lépnek. Ellenben a bálák körül folyamatosan szorítják vissza a területről kibújni szándékozó lángokat.

Fotó: S. Töttő Rita

- Egyelőre szalmával váltjuk ki a takarmányt, s közben elkezdtünk dolgozni azon, hogyan és honnan vásároljunk szénát a következő időszakra – tette hozzá Cseszneki Csaba, elárulva, hogy már most több, az ágazatban tevékenykedő gazda és szervezet felajánlotta a segítségét a társaságnak az ügyben. Így az biztos, hogy az állatok nem szenvednek majd hiányt semmiben. A tüzet pedig szépen lassan, napok alatt, ellenőrzött körülmények között hagyják kihunyni.