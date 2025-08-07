augusztus 7., csütörtök

Jó hír az utasoknak

2 órája

Megújulnak a MÁV-vasútállomások, Fejér is érintett (videó)

Országos program indul a magyarországi vasúttársaságnál. Hegyi Zsolt, a MÁV-vezérigazgatója nagyszabású, 15 milliárdos vasútállomás-megújító fejlesztést jelentett be, ami már el is kezdődött. A 14 vármegye közül Fejér is érintett.

Feol.hu

Lázár János építési és közlekedési miniszter bejelentése alapján a MÁV nagyszabású, több mint 30 helyszínt érintő állomásmegújítási programba kezd, amely a vidéki vasúti szolgáltatások színvonalát emeli – emelte ki Facebook-videójában a MÁV vezérigazgatója, aki hozzáteszi, ez a kezdeményezés nem az ország legforgalmasabb vasútállomásaira fókuszál, hanem azokra a regionális központokra, amelyek saját térségükben kiemelkedő forgalmat bonyolítanak le. A tervek szerint 2025-ben és 2026-ban valósulnak meg a fejlesztések, amelyek már Leányváron és Esztergom-Kertvárosban meg is kezdődtek a két helyszínen.

15 milliárdos vasútállomás-megújító fejlesztési országos program vette kezdetét – jelentette be Hegyi Zsolt, a MÁV-vezérigazgatója.
A MÁV martonvásári vasútállomása is megújulhat, sőt a gárdonyi is Fejérben.
Fotó: KZ/Archív

MÁV: Martonvásár és Gárdony vasútállomások is érintettek

Hegyi Zsolt részletezte, a Magyar Falu Program részeként 11 helyszínen vadonatúj, fűtött-hűtött utasváró épül. Ezek jellemzően olyan helyek, ahol vagy eddig semmilyen épület nem volt, vagy az annyira rossz állapotú volt, hogy már el is kellett bontani. Facebook-bejegyzésében számos olyan helyszínt is felsorol, köztük Martonvásár és Gárdony vasútállomást is, ahol a több mint egy tucatnyi más vasútállomással együtt megújulnak az utasforgalmi terek, fűtött-hűtött várótermekkel, felújított mosdóval, épülethomlokzattal, valamint rendbe teszik az épület környezetét is. Mindemellett, ahol vannak, ott felújítják a peronra vezető aluljárókat és lépcsőket is, megkönnyítve az utazók mozgását.

Hogy mikor kezdődnek a felújítások Martonvásáron és Gárdonyban, arról a MÁV sajtóosztályát kérdeztük. Amint reagálnak megkeresésünkre közölni fogjuk.

 

