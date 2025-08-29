1 órája
Fontos változás a MÁV menetrendjében: Pótlóbuszok a fehérvári vonalakon!
Erről jobb ha mindenki tud! A MÁV karbantartási munkálatokat végez, ezért pótlóbuszokkal kell számolniuk az utasoknak a Székesfehérvár és a Sárbogárd, valamint a Székesfehérvár és a Pusztaszabolcs közötti vasútvonalakon augusztus utolsó hétvégéjén.
A Mávinform tájékoztatása szerint a munkálatok magukban foglalják a nagygépes vágányszabályozást, a zúzottkő-pótlást, az ágyazatcserét, valamint a vasúti közlekedésre veszélyes fák kivágását. Ez a kétnapos, augusztus 30-31-i időszak érinti a vasúti menetrendet.
MÁV változások, pótlóbusz megállók
Eszerint a hétvégén valamennyi S440-es vonat (Székesfehérvár-Pusztaszabolcs) helyett pótlóbusz közlekedik, amely Székesfehérvár vasútállomás; Seregélyes (Jánosmajor, Kastély utca, szőlőhegy, iskola) Zichyújfalu vasútállomás és Pusztaszabolcs vasútállomásokon állnak meg.
A Székesfehérvár-Sárbogárd vonalon valamennyi Gemenc InterRégió helyett Székesfehérvár és Sárbogárd között pótlóbusz közlekedik, megállóhelyek: Székesfehérvár vasútállomás; Belsőbáránd, Fő utca; Sárbogárd vasútállomás.
