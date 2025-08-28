augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

33°
+34
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Erről jobb, ha tud!

1 órája

Figyelem! Leállt a vonatforgalom meghibásodás miatt

Címkék#MÁV#baleset#Dunaújváros#Déli pályaudvar#Székesfehérvár

​Tömeges járattörlések és késések bénítják a győri, székesfehérvári és pusztaszabolcsi vonalakat. A Mávinform közösségi oldalán részleteket is közölt.

Feol.hu

Súlyos fennakadás bénítja meg a vasúti közlekedését: 15:30-tól teljesen szünetel a vonatforgalom a Déli pályaudvaron, miután egy vonat áramszedője letört és megrongálta a felsővezetéket - közölte a MÁV. A baleset nyomán a forgalmi zavarok tömeges késéseket, járattörléseket eredményeznek a győri, székesfehérvári és pusztaszabolcsi vonalakon.

Tömeges járattörlések és késések bénítják a győri, székesfehérvári és pusztaszabolcsi MÁV vonalakat.
 Késések és járatkimaradások bénítják a győri, székesfehérvári és pusztaszabolcsi MÁV vonalakat. 
Forrás: MW/Archív

​A MÁV tájékoztatása szerint a kialakult helyzet miatt több délutáni járat sem indul el a Déli pályaudvarról: A pusztaszabolcsi vonalon nem közlekedik a Déli pályaudvarról 14:50-kor induló S40-es vonat (4116), a 15:15-kor Dunaújvárosba induló Z42-es vonat (4276), valamint a 15:20-kor Százhalombattára tartó S40-es vonat (4326). Az érintett utasok a 15:50-kor Sárbogárdra induló S40-es vonattal (4016) utazhatnak. A székesfehérvári vonalon a 15:10-kor induló Z30-as vonat (4526) szintén kimarad.

További Részletek ITT!
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu