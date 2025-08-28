Figyelem! Leállt a vonatforgalom meghibásodás miatt

Súlyos fennakadás bénítja meg a vasúti közlekedését: 15:30-tól teljesen szünetel a vonatforgalom a Déli pályaudvaron, miután egy vonat áramszedője letört és megrongálta a felsővezetéket - közölte a MÁV. A baleset nyomán a forgalmi zavarok tömeges késéseket, járattörléseket eredményeznek a győri, székesfehérvári és pusztaszabolcsi vonalakon.

Forrás: MW/Archív

​A MÁV tájékoztatása szerint a kialakult helyzet miatt több délutáni járat sem indul el a Déli pályaudvarról: A pusztaszabolcsi vonalon nem közlekedik a Déli pályaudvarról 14:50-kor induló S40-es vonat (4116), a 15:15-kor Dunaújvárosba induló Z42-es vonat (4276), valamint a 15:20-kor Százhalombattára tartó S40-es vonat (4326). Az érintett utasok a 15:50-kor Sárbogárdra induló S40-es vonattal (4016) utazhatnak. A székesfehérvári vonalon a 15:10-kor induló Z30-as vonat (4526) szintén kimarad.

