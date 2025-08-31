1 órája
Felsővezeték-szakadás a vasútnál, hatalmasak a késések
Nem indult jól a nap. A MÁV tájékoztatása szerint a reggeli órákban felsővezeték-szakadás történt Dunaújvárosnál, ami jelentősen érinti a Pusztaszabolcs és Dunaújváros közötti vasúti közlekedést. A hiba helyreállítása várhatóan késő délelőtt folyamán fejeződik be, addig az utasoknak pótlóbuszokkal kell utazniuk a két állomás között.
A fennakadás miatt több S42-es vonat útvonala is módosult. A Rácalmásról Dunaújvárosba 7:16-kor továbbinduló (4220) és a Dunaújvárosból 7:32-kor induló (4237) S42-es vonat helyett Rácalmás és Dunaújváros között buszok szállítják az utasokat.
A Déli pályaudvarról Dunaújvárosba tartó, Pusztaszabolcsról 7:59-kor továbbinduló (4212) és a Dunaújvárosból 9:32-kor induló (4257) S42-es járatok esetében már Pusztaszabolcs és Dunaújváros között közlekednek a pótlóbuszok.
A MÁV arra kéri az utasokat, hogy a hosszabb eljutási idővel számoljanak. Javasolják, hogy indulás előtt tájékozódjanak a vasúttársaság hivatalos csatornáin, ahol a legfrissebb információk is elérhetők.