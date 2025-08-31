Felsővezeték-szakadás a vasútnál, hatalmasak a késések

​A fennakadás miatt több S42-es vonat útvonala is módosult. A Rácalmásról Dunaújvárosba 7:16-kor továbbinduló (4220) és a Dunaújvárosból 7:32-kor induló (4237) S42-es vonat helyett Rácalmás és Dunaújváros között buszok szállítják az utasokat.

MÁV: késésekre kell számítani

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

​A Déli pályaudvarról Dunaújvárosba tartó, Pusztaszabolcsról 7:59-kor továbbinduló (4212) és a Dunaújvárosból 9:32-kor induló (4257) S42-es járatok esetében már Pusztaszabolcs és Dunaújváros között közlekednek a pótlóbuszok.

​A MÁV arra kéri az utasokat, hogy a hosszabb eljutási idővel számoljanak. Javasolják, hogy indulás előtt tájékozódjanak a vasúttársaság hivatalos csatornáin, ahol a legfrissebb információk is elérhetők.