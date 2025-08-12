Szín5-ös: Ők voltak idén Fejér vármegye kitűnő tanulói (8. rész)

Vannak olyan tanulók, akiknek természetes könnyedséggel megy a tanulás, míg másoknak hosszú órák, lemondások és kitartó munka árán sikerül minden tantárgyból ötöst szerezniük. Bármelyik úton is jutottak el a kitűnő bizonyítványig, egy valami biztos: minden Szín5-ös diák teljesítménye elismerést érdemel. Mert a szorgalom, az akarat és a tudás mindig érték.

Bemutatjuk Fejér megye Szín5-ös diákjait - 7. rész

Fotó: fast-stock / Forrás: Shuterstock

Fejér megye Szín5-ös tanulói képeken

Mai összeállításunkban húsz kiváló tanulót mutatunk be ábécé sorrendben, portréjuk nemcsak a feol.hu-n, hanem a Fejér Megyei Hírlap hasábjain is megjelenik – így vihetik hírét a rokonok, barátok, ismerősök is: Szín5-ös lett a kis diák!