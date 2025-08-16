augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

31°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közadakozásból születik újjá az obeliszk Piskinél

1 órája

Már épül a csata emlékműve, de folytatják a gyűjtést

Címkék#adomány#Cser-Palkovics András#Fejér Megyei Hírlap

Rövidesen ünnepséget szervezhetnek a Déva közelében lévő Piskinél, amikor felavatják majd a csatára emlékeztető, felújított obeliszket. A FEOL olvasói is tettek azért, hogy a nemes cél megvalósulhasson.

Tihanyi Tamás

– A piski csata emlékművére már második éve folyik a gyűjtés – jelentette be Görög István a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete nevében, hozzátéve, hogy az eddig felajánlott és a cél érdekében megkapott mintegy öt és félmillió forintnyi adományt korábban már átadták az építést lebonyolító Szent László Alapítvány részére. A munkálatok folynak és a tervek szerint szeptember 13-án, szombaton megtörténhet az ünnepélyes avatás. Azonban addig még számos feladat vár megoldásra, ezért továbbra is várják a támogatásokat.

Ha minden a terv szerint halad, szeptemberben sor kerülhet az avatásra
Forrás: Mária kert, Csíksomlyó

Tavaly szeptemberben a koronázó városban jelentették be, hogy a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete a Szent László Alapítvánnyal együttműködve szorgalmazza a gyűjtés folytatását a szabadságharc egyik leghíresebb és legvéresebb csatájában hősi halált halt ezerötszáz honvéd méltó emlékművére. A törekvésekről, célokról a székesfehérvári püspöki palotában beszélt a sajtó előtt Spányi Antal, a Székesfehérvári Egyházmegye püspöke, a Szent László Alapítvány nevében Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, Görög István, a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezetének alelnöke, Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézet főigazgatója és Székesfehérvár képviseletében Cser-Palkovics András polgármester.

Spányi Antal, Böjte Csaba, Cser-Palkovics András és Görög István tavaly szeptemberben, amikor szorgalmazták a gyűjtés folytatását
Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A szabadságharc első győztes csatáját Fejér vármegyében, Pákozd közelében vívta meg a honvédsereg. Hasonlóan sorsdöntő, ám annál sokkal véresebb összecsapásra került sor 1849. február 9-én a Déva közelében fekvő Piski településnél, ahol a Sztrigy folyó hídjának megtartása volt a cél. „Ha elvész a híd, elvész Erdély”, jegyezték fel Bem József tábornok szavait. Katonái hatalmas áldozat árán megvédték a hidat és a császáriak nem tudtak átkelni rajta. A történtek emlékére egykor készült emlékmű azonban idővel romos állapotba került, a kövek többsége felújításra szorult, egy részüket újra kellett faragni. Több szervezet és Székesfehérvár önkormányzata is együttműködött azért, hogy a szükséges költségeket közadakozásból sikerüljön előteremteni. A gyűjtést azonban az obeliszk befejezésének érdekében még folytatni kell. A számlaszám, amelyre az adományokat várják: 11736006-21497434. „Piski csata emlékművére.”

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu