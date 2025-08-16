Már épül a csata emlékműve, de folytatják a gyűjtést

– A piski csata emlékművére már második éve folyik a gyűjtés – jelentette be Görög István a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete nevében, hozzátéve, hogy az eddig felajánlott és a cél érdekében megkapott mintegy öt és félmillió forintnyi adományt korábban már átadták az építést lebonyolító Szent László Alapítvány részére. A munkálatok folynak és a tervek szerint szeptember 13-án, szombaton megtörténhet az ünnepélyes avatás. Azonban addig még számos feladat vár megoldásra, ezért továbbra is várják a támogatásokat.

Ha minden a terv szerint halad, szeptemberben sor kerülhet az avatásra

Forrás: Mária kert, Csíksomlyó

Tavaly szeptemberben a koronázó városban jelentették be, hogy a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete a Szent László Alapítvánnyal együttműködve szorgalmazza a gyűjtés folytatását a szabadságharc egyik leghíresebb és legvéresebb csatájában hősi halált halt ezerötszáz honvéd méltó emlékművére. A törekvésekről, célokról a székesfehérvári püspöki palotában beszélt a sajtó előtt Spányi Antal, a Székesfehérvári Egyházmegye püspöke, a Szent László Alapítvány nevében Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, Görög István, a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezetének alelnöke, Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézet főigazgatója és Székesfehérvár képviseletében Cser-Palkovics András polgármester.

Spányi Antal, Böjte Csaba, Cser-Palkovics András és Görög István tavaly szeptemberben, amikor szorgalmazták a gyűjtés folytatását

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A szabadságharc első győztes csatáját Fejér vármegyében, Pákozd közelében vívta meg a honvédsereg. Hasonlóan sorsdöntő, ám annál sokkal véresebb összecsapásra került sor 1849. február 9-én a Déva közelében fekvő Piski településnél, ahol a Sztrigy folyó hídjának megtartása volt a cél. „Ha elvész a híd, elvész Erdély”, jegyezték fel Bem József tábornok szavait. Katonái hatalmas áldozat árán megvédték a hidat és a császáriak nem tudtak átkelni rajta. A történtek emlékére egykor készült emlékmű azonban idővel romos állapotba került, a kövek többsége felújításra szorult, egy részüket újra kellett faragni. Több szervezet és Székesfehérvár önkormányzata is együttműködött azért, hogy a szükséges költségeket közadakozásból sikerüljön előteremteni. A gyűjtést azonban az obeliszk befejezésének érdekében még folytatni kell. A számlaszám, amelyre az adományokat várják: 11736006-21497434. „Piski csata emlékművére.”