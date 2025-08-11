augusztus 11., hétfő

Szén-monoxid nyáron is

4 órája

Majdnem tragédia lett a fürdés vége

Címkék#szén monoxid#veszély#katasztrófavédelem

Életeket mentett a szén-monoxid-érzékelő Dunaújvárosban és Székesfehérváron is. Mindkét esetben a a szén-monoxid-érzékelő hangos sípolása figyelmeztette a lakókat a színtelen, szagtalan, íztelen, mérgező gáz veszélyére.

Feol.hu
Majdnem tragédia lett a fürdés vége

Forrás: FMH-archív

Két társasházi lakásban is életet mentett a szén-monoxid-érzékelő augusztus 10-én délután Dunaújvárosban. Először a Kodály Zoltán utcában, később a Táncsics Mihály utcában kérték a tűzoltók segítségét. Mindkét ingatlan fürdőszobájában a meleg víz előállítása közben keletkezett szén-monoxid a nyílt égésterű gázkészüléknél. A mérgező gáz koncentrációját a tűzoltók mérőműszere is kimutatta. 

Másnap, augusztus 11-én délelőtt Székesfehérváron, a Munkácsy Mihály utcába riasztották a vármegyeszékhely tűzoltóit, ahol egy földszinti lakás fürdőszobájában jelzett a szén-monoxid-érzékelő. A tűzoltók és a gázszolgáltató szakembere a vízmelegítő elindításakor szén-monoxid-koncentrációt mért. Személyi sérülés, rosszullét a szén-monoxid-érzékelő jelzésének köszönhetően nem történt – tájékoztatott a katasztrófavédelem.


Nyáron is történhet szén-monoxid-mérgezés

A katasztrófavédelem felhívja a figyelmet arra, hogy a szén-monoxid-mérgezés veszélyével nemcsak a fűtési időszakban, hanem a nyári hónapokban is számolni kell, hiszen sok háztartásban egész évben gázüzemű, fali vízmelegítővel, kazánnal állítják elő a meleg vizet. A nagy hőségben lecsökkenhet a kémény huzathatása, így fokozott a veszélye annak, hogy visszaáramlik a szén-monoxid a lakótérbe.


Előfordulhat, hogy légdugó alakul ki, mert a kémény külső része a nagy hőségben felforrósodik, míg az alsó, épületen belüli része hideg marad és az ott lévő levegő beszorulhat a kürtőbe. A füstgáz emiatt nem tud távozni, például akkor, amikor a vízmelegítőt használjuk. Ilyenkor az úgynevezett tökéletlen égés miatt szén-monoxid jön létre. Ezért a szén-monoxid-érzékelő nyáron is rendkívül fontos, lehetőleg a nyílt égésterű vízmelegítők mellé helyezzük el!

 

