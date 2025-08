Magyarok Kenyere: Búzaösszeöntés ünnepe a dinnye hazájában

Horváth Vivien, a Magyarok kenyere programvezetője, szívhez szólóan beszélt a kezdeményezésről.

Fotó: Fehér Gábor

– Ez a szívből jövő cselekedet és gondolat odáig nőtte ki magát, hogy 2013-tól már nem csak egy térségben, hanem szépen lassan országos szinten, majd 2015-től Kárpát-medencei szinten is összefogtunk. Ez ma azt jelenti, hogy az idei évben 300 gazdaság nyitotta ki a kapuit, hogy fogadja a búza felajánlásokat, valamennyivel több mint 100 gazdaság van idehaza és azt képzeljék el, hogy több mint 200 gyűjtőpontunk van határon túli magyar lakta térségekben.

Ünnepi beszédet mondott még Szabó Tibor, a Fejér Vármegyei Közgyűlés alelnöke és Cece polgármestere, Varga János is. Az előttük szólok kapcsolódva kiemelték az esemény jelentőségét, az összetartozás fontosságát, valamint megköszönték a gazdák áldozatos munkáját is. A faluvezető mindemellett a hála hangján szólt, hogy a 7. Cecei Dinnye Nap színvonalát is emelhették eme ünnepi eseménnyel.

Helter István plébános áldotta meg a magyarok kenyerét és a búzaszemeket.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

A beszédeket követően megtörtént az ünnepélyes búzaösszeöntést, majd az egyházak képviselői közösen imádkoztak a gazdákért és a bőséges termésért. A rendezvényt kulturális program is színesítette: Vajai-Kovács testvérek népdalcsokrot adtak elő, míg a Gerlice Néptánc Egyesület ifjú tehetségei dél-alföldi táncokat mutattak be.