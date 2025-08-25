Vigyázz! Ez életveszélyes: hamis hirdetésekkel próbálják átverni a cukorbetegeket

A Magyar Vöröskereszt arra vonatkozóan adott ki tájékoztatást a napokban, hogy ismeretlen személyek cukorbetegek részére hirdetnek terméket és a számukra készített gyógyszert az interneten keresztül a Vöröskereszt neve alatt hirdetik.

A Magyar Vöröskereszt hivatalos emblémája így néz ki

Forrás: Magyar Vöröskereszt

A szervezet hangsúlyozza: nem foglalkoznak gyógyszer-segélyezéssel, nem kereskednek gyógyszerekkel, így kifejezetten cukorbetegek részére gyártott készítményekkel sem.

Ezek az intő jelek, hogy NEM a Magyar Vöröskereszt az

Leírják azt is, hogy az elmúlt időszakban igencsak megnövekedett azon jelzések száma, melyek a vörös kereszt emblémával való visszaélésekről, megtévesztő hirdetések megjelenéséről szólnak. Éppen ezért a szervezet arra kér mindenkit, hogy csakis hiteles forrásokból, a Magyar Vöröskereszt hivatalos oldalairól tájékozódjanak.

„Gyanút kelthet többek között, ha a posztot nem a Magyar Vöröskereszt vagy valamelyik másik hivatalos szervezet tette közzé, ha a kattintható hivatkozás címe nem értelmezhető vagy nem a hirdetés tárgyával kapcsolatos, ha az embléma nem pontosan egyezik a hivatalos – fehér alapon vörös kereszt – emblémával, vagy ha irreális ígéreteket tartalmaz a szöveg” – áll a közleményben.