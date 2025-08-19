Fellebben a koronahercegnő fátyla?

A közéleti és közművelődési sorozat előadói – Michel Bakocs (Svájc, Uster, zürichi kanton) és felesége, Sztruhár Szilvia (Szerbia, Újvidék) – a magyar történelmi emlékek kutatói. Tudjuk-e, hogy miért van a svájci Töss címerében az Árpád-házi kettős kereszt és hármas halom?! Talán fellebben végül a koronahercegnő fátyla, s mégis hazatérhet szemfedője az Árpád-ház utolsó aranyágacskájának, III. András leánykájának... Michel Bakocs, aki maga is magyar felmenőkkel rendelkezik apai ágon, már régóta kutatja szabadidejében a magyar történelmi emlékeket Svájcban, majd egész Nyugat-Európában.

Magyar emlékek Svájcban — Árpád-házi (Tössi) Boldog Erzsébet sírjának fedőlapját ma a zürichi Landesmuseumban őrzik

Fotó: Michel Bakocs és Sztruhár Szilvia

A magyar történelem nyomában

Így ír erről egy visszaemlékezésében:

2014-ben, amikor Winterthurban dolgoztam, az esti forgalmi dugóban ragadtam, és ekkor pillantottam meg egy kirakatban Töss falu címerét, amelyen a magyar királyi apostoli kettős kereszt volt látható. Töss – ma már csak egy kerülete Winterthur városnak Zürich kantonban, Észak-Svájcban – nevét a rajta átfolyó Töss folyóról kapta. Ez a felfedezés arra ösztönzött, hogy alaposabban utánanézzek a Töss kolostor történetének.

„Találtam Svájcban néhány olyan helyet, amelyek kapcsolatba hozhatók a magyarok 10. századi kalandozó hadjárataival, és ezeket a történelmi helyszíneket svájci történészekkel és régészekkel közösen felkerestük. Különleges, történelmi jellegű kirándulásunk volt Salamin Andrással, a svájci hun-völgy kutatójával Magyarországról, a Valais kantonban található Hun- völgybe, a Val d’Anniviers-be.”

Amint megtudtuk: Árpád-házi (Tössi) Boldog Erzsébet sírjának fedőlapját ma a zürichi Landesmuseumban őrzik. Erzsébetet a Domonkos-rendben boldogként tisztelik május 6-án. A tössi apácák feljegyezték róla krónikájukban:

Isten kegyelme megőrizte nekünk ezt a tiszteletreméltó kincset, amiért állandóan dicsérnünk kell őt és hálát adnunk a mindenható Istennek.

Michel Bakocs és Sztruhár Szilvia előadásából egyebek mellett megtudhatjuk, hogy Michel hogyan fedezte fel a tössi kolostor romjait; honnan tudta meg, hogy magyar vonatkozása van a kolostornak. Választ kapunk arra, hogy ki és miért írta meg Erzsébet hercegnő történetét; hogyan, milyen összefogással készült a magyar fordítás. Hogyan kezdődött az aláírásgyűjtés annak érdekében, hogy Erzsébet sírjának eredeti fedőlapja végleg haza kerülhessen?