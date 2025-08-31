Jelentős támogatást kapott Dél-Fejér: mutatjuk az érintett települések listáját

Mint írja, a támogatói döntés értelmében ezúttal 215 millió forintot sikerül a Magyar Falu Program keretén belül a térség fejlesztésre fordítani, folyatva ezzel a korábbi évek sikereit.

A Magyar Falu Program legfrisebb támogatása Dél-Fejérben.

Forrás: Varga Gábor FB-oldal

A Magyar Falu Program támogatása által érintett települések listája:

Aba

Alsószentiván

Cece

Csősz

Daruszentmiklós

Káloz

Lajoskomárom

Mátyásdomb

Mezőfalva

Mezőszentgyörgy

Nagykarácsony

Sáregres

Sárkeresztúr

Soponya

Vajta



De nem csak a Dél-Fejér régió érintett az ilyen típusú beruházásokban, Varga Gábor bejelentése után nem sokkal Varga Tünde, Nádasdladány polgármestere a következőről számolt be:

„Örömmel olvashattam a mai napon közzétett döntési listában, hogy Nádasdladány Önkormányzata a Magyar Falu program „Út, híd, járda és gyalogos átkelőhely pályázat 2025” keretében sikeresen pályázott az Arany J. utcai járda kivitelezésére, mely a leendő buszparkoló mellett fog megvalósulni” – olvasható a településvezető közösségi oldalán.

Nádasdladány esetében a támogatás összege közel 9 millió forint, ám azt egyelőre nem tudni, hogy mikor kezdődnek meg a munkálatok.

A település szerencsés helyzetben van a Magyar Falu programos fejlesztések tekintetében. Néhány héttel ezelőtt Vargha Tamás országgyűlési képviselő látogatott oda, hogy egy helyszíni bejárás keretén belül egyeztessen a polgármesterrel egy ciklusokon átível, nagyjából 300 milliós beruházásról, mely során a Sörhegy utca és az Arany János utca csapadékvíz elvezetése újul meg. A fejlesztés megoldja annak a problémáját, hogy az ezekben az utcákban található ingatlanok portáit a hirtelen lezúduló nagyobb mennyiségű csapadék nem árasztja el.

