Magyar Falu Program

4 órája

Jelentős támogatást kapott Dél-Fejér: mutatjuk az érintett települések listáját

Két nappal ezelőtt Varga Gábor országgyűlési képviselő közösségi oldalán jelentette be, hogy a Magyar Falu Program segítségével Dél-Fejér 15 településén kezdődhet meg hamarosan utak, hidak, járdák építése és felújítása, vagy gyalogos-átkelőhelyek kialakítása.

Déri Brenda

Mint írja, a támogatói döntés értelmében ezúttal 215 millió forintot sikerül a Magyar Falu Program keretén belül a térség fejlesztésre fordítani, folyatva ezzel a korábbi évek sikereit. 

magyar falu program
A Magyar Falu Program legfrisebb támogatása Dél-Fejérben.
Forrás: Varga Gábor FB-oldal

A Magyar Falu Program támogatása által érintett települések listája: 

  • Aba 
  • Alsószentiván 
  • Cece 
  • Csősz 
  • Daruszentmiklós 
  • Káloz 
  • Lajoskomárom 
  • Mátyásdomb 
  • Mezőfalva 
  • Mezőszentgyörgy 
  • Nagykarácsony 
  • Sáregres 
  • Sárkeresztúr 
  • Soponya 
  • Vajta


De nem csak a Dél-Fejér régió érintett az ilyen típusú beruházásokban, Varga Gábor bejelentése után nem sokkal Varga Tünde, Nádasdladány polgármestere a következőről számolt be:

„Örömmel olvashattam a mai napon közzétett döntési listában, hogy Nádasdladány Önkormányzata a Magyar Falu program „Út, híd, járda és gyalogos átkelőhely pályázat 2025” keretében sikeresen pályázott az Arany J. utcai járda kivitelezésére, mely a leendő buszparkoló mellett fog megvalósulni” – olvasható a településvezető közösségi oldalán. 

Nádasdladány esetében a támogatás összege közel 9 millió forint, ám azt egyelőre nem tudni, hogy mikor kezdődnek meg a munkálatok. 

A település szerencsés helyzetben van a Magyar Falu programos fejlesztések tekintetében. Néhány héttel ezelőtt Vargha Tamás országgyűlési képviselő látogatott oda, hogy egy helyszíni bejárás keretén belül egyeztessen a polgármesterrel egy ciklusokon átível, nagyjából 300 milliós beruházásról, mely során a Sörhegy utca és az Arany János utca csapadékvíz elvezetése újul meg. A fejlesztés megoldja annak a problémáját, hogy az ezekben az utcákban található ingatlanok portáit a hirtelen lezúduló nagyobb mennyiségű csapadék nem árasztja el.
 

 

