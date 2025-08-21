Gyopáros Alpár: „Magyar Péter ígért egy nagy adaggal kevesebbet annál, mint ami ma elérhető a falvak számára”

A Szent István-program néven emlegetett vállalások között elhangzott, hogy tíz falunként egymilliárd forintnyi támogatást adna a Tisza valamint az, hogy minden régióban épül egy modern, 21. századi kórház. Erre reflektált Gyopáros Alpár a közösségi oldalára feltöltött bejegyzésben, melyben írja: a Magyar Péter által hirdetett programot már rég létrehozta a magyar kormány Magyar Falu Program névvel, csak jóval több forrást szánva a falvaknak. Az országgyűlési képviselő arra a beszédrészletre is reagált, melyben a Tisza elnöke azt mondta, hogy a kapott források elköltéséről az önkormányzatok dönthetnek. Mint írja ez a Magyar Falu Program kapcsán sincs ez másképp, az önkormányzatok szabadon pályázhatnak azokra a fejlesztési támogatásokra, melyekre éppen szükségük van.

Gyopáros Alpár: A Magyar Falu Program 5 év alatt ad annyi forrást a falvaknak, amit a Tisza évtizedek alatt se.

Fotó: : Soós Lajos / Forrás: MTI

Gyopáros Alpár annak is hangot adott, hogy úgy véli: akár csak a legtöbb Magyar -féle ígéret, ez is egy eltúlzott ígéret.

”..ígért egy nagy adaggal kevesebbet annál, mint ami ma elérhető a falvak számára” – áll a posztban.

A Magyar Falu Program sikerességét azonban jól mutatják a tények, az elmúlt években véghez vitt beruházások, erről beszélt egy videóban nemrég Nagy István agrárminiszter. E szerint a kedvezményezettek csaknem 37 ezer nyertes pályázatot és összesen több mint 330 milliárd forintnyi támogatást kaptak eddig. Ami a konkrét fejlesztéseket illeti a Magyar Falu Program 3200 utcaszakasz, 1700 járda és több mint 100 kerékpárútszakasz felújításához járult hozzá. De ennek köszönhetően újult meg több mint 4000 kilométernyi, falvakon átvezető mellékút

Magyar Falu Program fejlesztések Fejérben az elmúlt időszakból

Hosszú lenne a sor, mire minden Magyar Falu Programos fejlesztést felsorakoztatnák, amik az elmúlt években valósultak meg Fejér megyében, de hoztunk néhányat, amelyeket mostanában jelentettek be vagy adtak át.



