A forró nyári estén megtelt a belváros.

1 órája

Magna Cum Laude koncerttel indult a Királyi Napok

Címkék#kezdet#Székesfehérvári Királyi Napok#Magna Cum Laude

A Magna Cum Laude nagykoncertjével vette kezdetét a Székesfehérvári Királyi Napok idei könnyűzenei programsorozata. A forró nyári estén megtelt a belváros.

Magna Cum Laude koncerttel indult a Királyi Napok

Fotó: Fehér Gábor

A Székesfehérvári Királyi Napok idei első nagykoncertjét a Magna Cum Laude adta augusztus 11-én, hétfő este a Zichy-színpadon. De nem csak most telt meg zsúfolásig a belváros: a fesztivál felvezető programjai szintén sokakat vonzottak. A Királyi Napok további könnyűzenei nagykoncertjein augusztus 17-én a Neoton Família Sztárjai, 18-án pedig az EDDA Művek lép színpadra, mindkettő ingyenesen látogatható. Kedvezőtlen időjárás esetén azonban a programok elmaradhatnak.

Magma Cum Laude koncert a Székesfehérvári királyi napokon

Fotók: Fehér Gábor

 

 

