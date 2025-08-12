Magna Cum Laude koncerttel indult a Királyi Napok

A Székesfehérvári Királyi Napok idei első nagykoncertjét a Magna Cum Laude adta augusztus 11-én, hétfő este a Zichy-színpadon. De nem csak most telt meg zsúfolásig a belváros: a fesztivál felvezető programjai szintén sokakat vonzottak. A Királyi Napok további könnyűzenei nagykoncertjein augusztus 17-én a Neoton Família Sztárjai, 18-án pedig az EDDA Művek lép színpadra, mindkettő ingyenesen látogatható. Kedvezőtlen időjárás esetén azonban a programok elmaradhatnak.