12 órája
Magna Cum Laude koncerttel indult a Királyi Napok
A Magna Cum Laude nagykoncertjével vette kezdetét a Székesfehérvári Királyi Napok idei könnyűzenei programsorozata. A forró nyári estén megtelt a belváros.
Fotó: Fehér Gábor
A Székesfehérvári Királyi Napok idei első nagykoncertjét a Magna Cum Laude adta augusztus 11-én, hétfő este a Zichy-színpadon. De nem csak most telt meg zsúfolásig a belváros: a fesztivál felvezető programjai szintén sokakat vonzottak. A Királyi Napok további könnyűzenei nagykoncertjein augusztus 17-én a Neoton Família Sztárjai, 18-án pedig az EDDA Művek lép színpadra, mindkettő ingyenesen látogatható. Kedvezőtlen időjárás esetén azonban a programok elmaradhatnak.
Magma Cum Laude koncert a Székesfehérvári királyi napokonFotók: Fehér Gábor
