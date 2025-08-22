Ma estig lehet jelentkezni a Velencei-tavi Kardiotanösvény túrára

A Velencei-tavi Életmód Klub augusztus 23-án, szombaton reggel 9 órakor indítja vezetett túráját a Kardiotanösvényen, amely Nadap és Velence között húzódik. A 7,5–8 kilométeres táv ideális mindazoknak, akik szeretnék aktívan tölteni a szabadidejüket, miközben figyelhetik saját pulzusukat és állóképességüket.

A résztvevők számára túralapokat biztosítanak, és igény szerint – korlátozott számban – pulzusmérő órát és Nordic Walking botokat is lehet kérni. A túralapokon rögzített adatokat a Velencei Szakrendelő kiértékeli, és minden résztvevőt tájékoztat az egészségügyi véleményről. A találkozó a Bence-hegyi kilátó parkolójában lesz, amely egyben a túra rajt- és célpontja is. Részvételi szándékukat, valamint pulzusmérő óra igényüket a [email protected] e-mail címen kell jelezni legkésőbb ma, augusztus 22., péntek, 19 óráig.