Közlekedés

49 perce

Dugóban a Balaton felé, hatalmas a torlódás az M7-esen

Sokan indulnak útnak szombat reggel a Balatonra, és ahogyan az lenni szokott, az M7-es autópálya szépen meg is telt. Az Útinform legfrissebb tájékoztatása szerint, az M7-es autópálya a fővárosból kifelé vezető sávjai telítettek.

Feol.hu

A legnagyobb dugó Martonvásár és Törökbálint között kell számítaniuk az autósoknak, ahol szakaszos torlódásokra kell számítani. Ez a lassú haladás jelentősen megnöveli a menetidőt az M7-es autópályán Székesfehérvár felé, ahol a Királyi Napok zajlanak, vagy éppen a Balatonra. Ezzel szemben a Budapest felé vezető oldalon zavartalan a forgalom, a pálya gyakorlatilag üres. Az elmúlt napokban számos baleset történt a magyar utakon, ezért kérjük, óvatosan vezessenek, tartsák be a követési távolságot, és indulás előtt ellenőrizzék a járművüket. Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Sokan indulnak útnak szombat reggel a Balatonra, és ahogyan az lenni szokott, az M7-es autópálya szépen meg is telt. Van azonban több jó hírünk is!
Sokan indultak útnak szombat reggel a Balatonra az M7-es autópályán.
Forrás: M1, M7 autópálya figyelő

Ami viszont jó hír, hogy a hétvégére igazi nyári időjárást jósolnak, ráadásul szombatra virradóra nem emelkedtek az üzemanyagárak. Ami a következő átlagárakat jelenti: a 95-ös benzin: 586 Ft/liter, a gázolaj: 590 Ft/liter 

 

