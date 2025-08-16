Dugóban a Balaton felé, hatalmas a torlódás az M7-esen

A legnagyobb dugó Martonvásár és Törökbálint között kell számítaniuk az autósoknak, ahol szakaszos torlódásokra kell számítani. Ez a lassú haladás jelentősen megnöveli a menetidőt az M7-es autópályán Székesfehérvár felé, ahol a Királyi Napok zajlanak, vagy éppen a Balatonra. Ezzel szemben a Budapest felé vezető oldalon zavartalan a forgalom, a pálya gyakorlatilag üres. Az elmúlt napokban számos baleset történt a magyar utakon, ezért kérjük, óvatosan vezessenek, tartsák be a követési távolságot, és indulás előtt ellenőrizzék a járművüket. Balesetmentes közlekedést kívánunk!

Sokan indultak útnak szombat reggel a Balatonra az M7-es autópályán.

Forrás: M1, M7 autópálya figyelő

Ami viszont jó hír, hogy a hétvégére igazi nyári időjárást jósolnak, ráadásul szombatra virradóra nem emelkedtek az üzemanyagárak. Ami a következő átlagárakat jelenti: a 95-ös benzin: 586 Ft/liter, a gázolaj: 590 Ft/liter