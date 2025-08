Torlódik az autópálya a Balaton felé, de elindultak a F1-es nagydíjra is - fotó

Sokan haladnak az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalán Törökbálint és Martonvásár között lassulnak, torlódnak a járművek – számolt be az Útinform. A sztrádára kanyarodva mi is hasonlót tapasztaltunk. Mindemellett Budapest felé is erős forgalomra kell számítani, ugyanis a hétvégén rendezik meg a 40. Forma-1-es Magyar Nagydíjat Mogyoródon, a Hungaroringen. Óvatosan az utakon! Bővebb információ ITT az F1 miatt!

M7-es autópálya: A Forma-1-es Magyar Nagydíj és a Balaton is kedvelt úti cél.

Fotó: KZ/FMH

Időközben az Országos Katasztrófavédelem pedig életmentő tippeket adott: Mit csinálj, autótűz esetén? Részleteket ITT olvashatnak!