Már Balatonvilágostól káosz van az M7-esen

Az M7-es autópályán és a 7-es főúton is erős a forgalom a főváros felé, Balatonvilágos és Szabadbattyán között szakaszos torlódásra kell számítani. A 7-es főúton, Szabadbattyán belterületi szakaszán baleset is történt, emiatt a fél útpályát lezárták. Motorkerékpár és személygépkocsi karambolozott. Felkerestük az Országos Mentőszolgálatot, amint reagálnak, közölni fogjuk.

Többen elindultak hazafelé a Balatonról. Balatonvilágostól telítettek a sávok az M7-esen.

