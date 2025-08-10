Helyzetjelentés
Tegnap, 18:28
Már Balatonvilágostól káosz van az M7-esen
Elindult a kocsisor a Balatonról. Baleset és torlódás nehezíti a közlekedést Budapest felé az M7-esen.
Az M7-es autópályán és a 7-es főúton is erős a forgalom a főváros felé, Balatonvilágos és Szabadbattyán között szakaszos torlódásra kell számítani. A 7-es főúton, Szabadbattyán belterületi szakaszán baleset is történt, emiatt a fél útpályát lezárták. Motorkerékpár és személygépkocsi karambolozott. Felkerestük az Országos Mentőszolgálatot, amint reagálnak, közölni fogjuk.
