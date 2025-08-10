augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

28°
+40
+22
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyzetjelentés

Tegnap, 18:28

Már Balatonvilágostól káosz van az M7-esen

Címkék#Budapest#baleset#m7#Balatonvilágos#Szabadbattyán#motorkerékpár

Elindult a kocsisor a Balatonról. Baleset és torlódás nehezíti a közlekedést Budapest felé az M7-esen.

Feol.hu

Az M7-es autópályán és a 7-es főúton is erős a forgalom a főváros felé, Balatonvilágos és Szabadbattyán között szakaszos torlódásra kell számítani. A 7-es főúton, Szabadbattyán belterületi szakaszán baleset is történt, emiatt a fél útpályát lezárták. Motorkerékpár és személygépkocsi karambolozott. Felkerestük az Országos Mentőszolgálatot, amint reagálnak, közölni fogjuk.

Elindult a kocsisor a Balatonról. Baleset és torlódás nehezíti a közlekedést Budapest felé az M7-esen.
Többen elindultak hazafelé a Balatonról. Balatonvilágostól telítettek a sávok az M7-esen.
Forrás: M1-M7 autópálya figyelő /Archív

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu